Apple TV Uygulaması LG TV’lerde

2019 model LG TV Sahipleri, dahili Apple TV uygulaması ile Dolby Vision destekli filmler dedahil olmak üzere binlerce zengin içeriğin keyfini çıkarabilecekler.

Ocak ayında gerçekleştirilen CES Fuarı’nda, Apple TV uygulamasına sahip 2020 model TV’lerini tanıtan LG Electronics (LG), şimdi de 2019 model LG Smart TV’lere uyumlu Apple TV uygulamasını Türkiye’nin de dahil olduğu 80’den fazla ülkedeki LG tüketicisinin kullanımına sunuyor. LG Smart TV ana menüsünden kolayca erişilebilecek olan Apple TV uygulaması, 2019 model LG Smart TV kullanıcıların, uygulamanın arşivindeki binlerce içeriğe kolaylıkla ulaşmalarına imkan tanıyor.

Apple TV uygulamasıyla LG TV sahipleri, iTunes video kitaplıklarına erişebiliyor ve 100.000'den fazla film ve TV şovu satın alabiliyor veya kiralayabiliyorlar. Başlamak için ise LG Sihirli Kumanda’nın tek bir tuşuna basmalarına yeterli.

LG TV'ler, global içerik sağlayıcılarının her gün sayısı gittikçe artan yüksek kalitedeki içeriklerine uyum sağlayabilmek için piyasadaki en iyi görüntü ve sesle üstün sinematik deneyimi sunuyor. Bu noktada Dolby Vision destekli geniş bir içerik yelpazesine sahip olan Apple TV uygulaması LG TV’lerle mükemmel uyum sağlıyor. Üstün Dolby ses ve görüntü teknolojilerini TV endüstrisinde ilk olarak benimseyen ve en yeni TV'leriyle büyük Hollywood stüdyolarının tercih ettiği HDR formatı olan Dolby Vision’ı desteklemeye devam eden LG, kullanıcılara gerçekçi, canlı renkler, daha fazla derinlik, mükemmel gerçeklikte ses ve sürükleyici görüntüleme deneyimini sunuyor.

LG’nin 2019 TV'leri, kullanıcıların iPhone, iPad veya Mac'lerinden doğrudan TV ile içerik paylaşmasına veya yansıtmasına olanak tanıyan Apple AirPlay 2 özelliğini de destekliyor. Kullanıcılar ayrıca, iPhone, iPad veya Mac'leri aracılığıyla TV'lerinden müzik çalabiliyor ve evdeki diğer AirPlay 2 uyumlu hoparlörlerle senkronize edebiliyorlar. Ayrıca, kullanıcıların TV'lerini iPhone veya iPad'deki Home uygulaması ya da Siri'yi kullanarak sesle kolayca ve güvenli bir şekilde kontrol etmelerini, açma kapama işlemlerini, ses ayarını değiştirmelerini ve daha fazlasını sağlayan Apple HomeKit de destekleniyor.

LG TV müşterileri artık LG'nin tüm 2019 OLED TV'lerinde ve NanoCell TV'lerinde (SM85 serisi ve üstü) Apple TV uygulamasının keyfini çıkarabilecekler. Bu ayın sonunda ise, Apple TV uygulaması belirli UHD TV'lerde (UM7 ve UM6 serisi) ve diğer NanoCell TV’lerde (SM82 ve SM80 serisi) yayınlanacak. Bu yılın ilerleyen aylarında ise, Apple TV uygulaması LG'nin seçili 2018 model TV’lerine yazılım güncellemesi ile gelecek.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei, “LG, yüksek kaliteli görüntü ve kullanıcı rahatlığı sağlayan teknolojik yeniliklerle en iyi ev eğlence deneyimini sunmaya devam ediyor. Apple TV uygulamasını daha fazla TV modeline getirerek bir kez daha tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılama ve ürünlerimize değer katma kararlılığımızı gösteriyoruz” dedi.