LG Buharlı Çamaşır Makinelerinde Hediye Kampanyası

LG, 30 Ocak – 15 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlediği kampanyayla, LG TwinWash Çamaşır Makinesi alanlara 4 adet de Omo Çamaşır Makinesi Deterjanı, buhar teknolojisine sahip LG markalı çamaşır makinesi alanlara ise 2 adet Omo Çamaşır Makinesi Deterjanı hediye ediyor. LG ayrıca, LG TwinWash Çamaşır Makinesi alanlara sağladığı 1.000 TL’lik indirimi 15 Şubat’a kadar uzatıyor.

LG, 15 Şubat’a kadar LG TwinWash ya da buhar teknolojisine sahip LG Çamaşır Makinesi alanlara farklı avantajlar sunuyor. 30 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında seçili model LG TwinWash Çamaşır Makinesi alanlar, 4 adet Omo Çamaşır Makinesi Deterjanına da sahip olacaklar. Ayrıca tüketiciler, 15 Şubat’a kadar uzatılan bir diğer kampanyayla, LG TwinWash Çamaşır Makinelerini 1.000 TL’lik avantajla alabilecekler. LG TwinWash Çamaşır Makineleri, iki farklı bölmesinde, aynı anda farklı çamaşır gruplarını yıkayabilmesiyle öne çıkıyor.

Omo Çamaşır Deterjanı Kampanyası kapsamında, alerjik reaksiyonlara neden olan ev akarlarını ve enfeksiyonlara neden olan bakterileri yüzde 99,9’a varan oranda yok eden LG’nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makinelerinden satın alanlara da, 2 adet Omo Çamaşır Makinesi Deterjanı hediye ediliyor.

Omo Alanlara LG TwinWash Çamaşır Makinesi Hediye

LG’nin sunduğu avantajlı fiyat ve Omo Çamaşır Makinesi Deterjanı hediye kampanyasının yanı sıra, Omo da, 15 Şubat 2020 tarihine kadar Omo Sıvı ürünlerinden 50 TL tutarında alışveriş yapan tüketicilere, LG TwinWash kazanma imkanı sunuyor. Tüketiciler, 50 TL’lik Omo Sıvı alışverişi yaptıklarını belgeleyen satış fişlerinin fotoğrafını, Appstore veya PlayStore’dan indirecekleri “Çek Kazan” uygulamasına yükleyerek çekilişe katılmaya hak kazanıyor.