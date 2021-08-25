BUZDOLABI YERLEŞTİRME İPUÇLARI





Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin, taze ve doğru gıda zincirine özen göstermenin sağlıklı beslenmenin ilk adımı olduğundan bahsetmiştim. Peki besinlerin uzun süre taze kalmalarına yardımcı olmak için buzdolabınızla aranızı iyi tutuyor musunuz? Buzdolabınızı yerleştirirken ufak ipuçlarına dikkat edip, buzdolabınızı daha verimli bir şekilde kullanmanız aslında çok kolay. Elbette doğru bakımın çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.





Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety dergisinde geçtiğimiz aylarda yayınlanan yeni bir araştırmaya göre buzdolabını verimli kullanmak gıda kaybı ve israfında önemli rol oynuyor.





RAF DİZİLİMİ NASIL OLMALI?





Üst ve orta raflarda tüketime hazır gıdalar, yemekler, süt ürünleri, pişmiş ürünler, hazır salatalar; alt rafta ise parçalanmış et ve et ürünleri (kıyma, köfte), parçalanmış balık ve balık ürünleri, sebzelikte meyve ve sebzeler ile kapı raflarında yumurta ve ambalajlı ürünleri depolamak buzdolabındaki sıcaklık dağılımına göre en uygun saklama şeklidir. Özetlemek gerekirse;

Üst raflar içecekler, hazır yiyecekler (peynir, şarküteri ürünleri vb.) yerleştirmeniz için uygundur.

Orta raflara ise pişireceğiniz yemeklerde kullanacağınız malzemelerinizi veya pişmiş yemeklerinizi koyabilirsiniz.





ÇAPRAZ KONTAMİNASYON





Alt rafa parçalanmış et ve et ürünleri (kıyma, köfte), parçalanmış balık ve balık ürünleri gibi besinlerinizi yerleştirmelisiniz. Bu şekilde meydana gelebilecek çapraz kontaminasyonu önlemiş olursunuz. Çapraz kontaminasyon bakteri ve virüslerin bir yüzeyden başka bir yüzeye transferidir. Bakteri bulaşı besin zehirlenmelerine sebep olabilir bu yüzden dikkat etmek önemili. Çiğ ette bulunan Salmonella adı verilen bakteri, pişmiş veya hazır gıdalara bulaşabilir. Bu nedenle çiğ et ile pişmiş eti asla bir arada bulundurmamanız gerekir. Mikroorganizma bulaşma ihtimali olan yiyecekleri kapalı kaplarda buzdolabının en alt rafında saklayabilirsiniz. Bakteri ve mikroorganizma üreme riskini azaltmak için et koyduğunuz rafı sık sık temizlemeyi de ihmal etmeyin.

Buzdolabının sebzelik kısımları ise besinleri belirli nem aralıklarında tutmak ve sıcaklığı korumak için tasarlandıkları için sebze ve meyvelerinizi bu bölümde saklayabilirsiniz.

Genel olarak dolabınızın sadece yüzde 70’inin dolu olması verimliliği için önem taşıyor. Buzdolabının fazla doldurulmaması, yiyecekler arasında yeterince boşluk bırakılmasına özen gösterin.

Hem buzdolabı hem de dondurucu bölümlerinin sıcaklığını sık sık kontrol etmeyi unutmayın. Buzdolabı bölmesi 2-4 derece ve dondurucu bölümü -18°C olarak ayarlanmalıdır.

Buzdolabını açtığınız kapak kısmı en sıcak kısımdır, bu yüzden sadece çeşnilerinizi bu kısma yerleştirebilirsiniz.

Yumurta veya sütünüzü buzdolabının daha soğuk bir yerine yerleştirilmenizde fayda var. Yumurtalarınızı yıkamadan, aldığınız karton kutudan çıkarmadan saklamaya özen gösterin. Böylelikle hem mikroorganizma üreme riskini hem de diğer yiyecek ve içeceklere çapraz bulaşma riskini engellemiş olacaksınız.

Kısa süreli elektrik kesintilerinde derin dondurucunuzun kapağını ısı dengesi için açmayın. Gıda güvenliği açısından çözünen besinlerin tekrar dondurulamayacağını unutmayın.





İLK GİREN İLK ÇIKAR KURALI





Hem mutfakta hem de buzdolabında ilk giren ilk çıkar kuralını benimsemek önem taşıyor. Son kullanma tarihi geçmek üzere olan yiyecekleriniz için kendinize bir kutu yapabilirsiniz. Bu şekilde atık oranını da azaltmış olursunuz. Örneğin açılmış kavanozlarınızı arka taraflar yerine ön taraflara yerleştirerek gözünüzün önünde durmalarını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde israfın önüne geçmiş olursunuz.