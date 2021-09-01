



Zafere Giden Yol LG UltraGear 27GP83B-B’den Geçiyor

LG UltraGear Serisi’nin yeni oyun monitörü 27GP83B-B, son derece güçlü donanımıyla zafere giden yolda oyuncuların şansını artırıyor.

LG Electronics (LG), UltraGear oyun monitörü serisinin yeni üyesi 27GP83B-B ile 27 inç QHD (2560x1440), Nano IPS 1ms (GtG), 165 Hz yenileme hızı, renk ayarlı HDR10, NVIDIA® G-SYNC® ve AMD FreeSync™ Premium uyumu sunuyor. Hız ve görüntü kalitesi için ideal oyun monitörü olarak tanımlanan LG UltraGear 27GP83B-B, olağanüstü grafik kalitesiyle ultra yüksek hız sağlayan Nano IPS 1ms teknolojisi sayesinde mükemmel bir oyun performansı ve büyüleyici bir deneyim sunuyor.

27GP83B-B, TN Speed ile karşılaştırılabilen IPS 1ms hız, ters gölgelenmeyi en aza indirerek hızlı tepki süresi sağlıyor. CI-P3 renk gamının %98’inden oluşan geniş bir renk spektrumunu destekleyen monitör, HDR10 ile yüksek renk kalitesi ortaya koyarak mükemmel bir görsel gerçekçilik sunuyor. Böylelikle, oyuncuların savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine imkan sağlanıyor. 165 Hz'lik ultra yüksek hız ise, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz şekilde akmasına olanak veriyor.

NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC® Uyumlu 27GP83B, ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indirerek sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor. FreeSync™ Premium teknolojisi ise, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşatıyor.

Güçlü donanımının yanı sıra, zarif tasarımıyla da dikkatleri çeken 27BP83B-B, oyuncuların ekranın eğimini, yüksekliğini ve eksenini değiştirmelerine olanak tanıyarak, daha konforlu bir oyun performansı sağlıyor. Oyuncuların FPS veya RTS modunu seçip kendi deneyimlerini özelleştirebilmelerini sağlayan 27GP83B-B, Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile giriş gecikmesini azalıyor, Siyah Dengeleyici ile, oyuncuların en karanlık yerleri bile görmesini mümkün kılıyor.

LG UltraGear 27GP83B-B’yi yakından incelemek için: https://www.lg.com/tr/monitor/lg-27gp83b-b