KONG: Kafatası Adası yarışmasına katıl, LG OLED TV kazanma şansı yakala!

LG Electronics Türkiye’nin başlattığı yarışma kapsamında www.kongilekazan.com adresindeki eğlenceli yarışmaya katılanlar “Televizyonların kralı” seçilen LG OLED TV ve Kong: Kafatası Adası filmine özel hediyeleri kazanma şansı yakalayacaklar. Yarışmaya son katılım tarihi 9 Nisan 2017.

“Televizyonların kralı” LG OLED TV

New York’taki CE Week’te gerçekleşen 12’inci Yıllık Elektronik TV Shootout Değerlendirmeleri sonucunda LG OLED TV, “Televizyonların Kralı” seçilmişti. Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte, sektörde önde gelen televizyon üreticilerinin amiral gemisi televizyonları karşılaştırılarak en iyi ürünü ortaya çıkarılıyor. En iyi televizyonu seçmek için oy verenler toplam 9 kategoride siyahlık seviyesi, farkedilen kontrast, renklerin netliği, hareket çözünürlüğü gibi ana performans özelliklerini göz önünde bulunduruyorlar. Nefes kesen renk kalitesine sahip LG OLED TV rakiplerine fark atarak 2016’nın “Televizyonların Kralı” ilan edilmişti.

Kral “Kong” geri dönüyor

Bu yılın merakla beklenen filmlerinden biri olan Kong: Kafatası Adası’nda bilim insanları, askerler ve maceraperestlerden oluşan bir grup Pasifik Okyanusu'nda yer alan, güzel olduğu kadar tehlikeli, efsanevi bir ıssız adayı keşfetmek için bir araya gelmiştir. Bildikleri her şeyden kopan bu ekip, güçlü Kong'un alanına girdiklerinde insan ile doğa arasındaki nihai mücadelenin fitilini ateşlerler. Keşif görevleri hayatta kalma savaşına dönüşürken, insanoğlunun ait olmadığı bu ilkel cennetten kaçmaya çalışırlar.