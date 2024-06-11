LG Electronics (LG), akıllı otonom fabrikaların inşası ve işletilmesindeki uzmanlığından yararlanarak B2B iş alanını genişletiyor ve küresel akıllı fabrika pazarında önemli adımlar atıyor.

Bu yılın başlarında LG, Üretim Mühendisliği Araştırma Enstitüsü (PRI) bünyesinde Akıllı Fabrika İş Bölümü’nü kurdu ve akıllı fabrika inşaat teknolojisi ve operasyonel çözümler de dahil olmak üzere maddi olmayan varlıklarının ticarileştirilmesine başladı. Bu yenilikler, Atlanta, Georgia, ABD'de düzenlenen önde gelen tedarik zinciri deneyimi ticaret fuarı MODEX 2024'te vurgulanacak.

LG'nin akıllı fabrika işletmesi yalnızca üretim otomasyonu çözümleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zeka odaklı üretim planlamasını, operasyonlarını ve Dijital İkiz çözümünü de içeriyor. Şirket, fabrika planlama ve tasarımdan inşaat ve işletmeye kadar tüm aşamalarda en uygun çözümleri sunarak müşterilerin üretim rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Ayrıca fabrika yükseltmeleri için sürekli iyileştirme danışmanlık hizmetleri de sunulacak.

LG'nin 2030 yılına kadar 100 trilyon KRW gelir elde etme vizyonuyla uyumlu olan ve B2B sektörünün 40 trilyon KRW'yi aşan gelir hedefiyle uyumlu olan akıllı fabrika işi, LG'nin B2B genişlemesinin temel taşı olarak hizmet ediyor. Bu çaba, LG'nin gelecekteki büyüme için üç temel alana (donanım dışı iş modellerini hızlandırmak, B2B işlerini genişletmek ve yeni iş alanları geliştirmek) yönelik stratejik odağının bir parçası olarak gösteriliyor.

Akıllı fabrika işinin çeşitli yönlerinde deneyim sahibi olan LG, ev aletleri, hava çözümleri, TV'ler, araç bileşenleri ve robot teknolojisi gibi çeşitli sektörlerde kapsamlı üretim uzmanlığına sahip. Dahası şirket, büyük verinin etkin olduğu entegre izleme sistemleri ve tahmine dayalı kalite değerlendirme sistemleri de dahil olmak üzere son teknoloji ekipman ve iletişim teknolojileri sağlıyor.

LG, üretim becerisine ek olarak yapay zeka, büyük veri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi otomatikleştirilmiş süreçler oluşturmak için gerekli dijital teknolojileri de güvence altına aldı. Şirket ayrıca, derin öğrenme özellikli robotların, şirketin dijital ikiz çözümü tarafından yönlendirilen görevleri yürüttüğü akıllı bir üretim sistemi de geliştirdi. Bu çözüm, gerçek makine, ekipman ve lojistik sistemlerini sanal ortamda simüle ederek üretim süreçlerinin sorunsuz entegrasyonunu ve optimizasyonunu kolaylaştırıyor.

Bu başarılar, LG'nin donanım, yazılım ve otomasyon çözümlerini kapsayan birinci sınıf akıllı fabrika teknolojisine sahip olmasıyla tanınmasını sağladı. Özellikle Changwon'daki LG Smart Park ve ABD'deki Tennessee fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu tarafından Deniz Feneri Fabrikaları olarak seçildi.

Bu yeteneklerle LG, akıllı fabrika ekosistemini genişletmek için çeşitli ortaklarla işbirliğini güçlendiriyor. LS ELECTRIC ile "Akıllı Fabrika İşine Yönelik İşbirliği Sisteminin Kurulması ve Karşılıklı Faydanın Artırılması" için bir Mutabakat Zaptı imzalanmasının ardından LG, bulut ve veri analizi yoluyla akıllı fabrika teknolojisini geliştirmek için çok sayıda küresel ortakla birlikler kuruyor.

LG Electronics'in Akıllı Fabrika İş Bölümü Başkanı Song Shi-yong, "LG'nin güçlü akıllı fabrika çözümleri portföyünün ışığında, planlama ve tasarımdan inşaat ve işletmeye kadar tüm aşamalarda en uygun çözümleri sunarak üretim yolculukları boyunca müşterilerimizle ortak olmaya kararlıyız" dedi. Ayrıca, LG ve küresel ortaklarıyla işbirliği içinde kapsamlı bir çözüm sağlayacak olan Toplam Fabrika Teklif Sistemini tanıtma planlarını da detaylandırdı.

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2023 yılında dünya çapındaki satış rakamı 84 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.