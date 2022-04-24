LG 2023 OLED evo, Sürdürülebilir Tasarımı ile Tanınıyor

LG, Saygın Kuruluşlardan Aldığı Onay ve Sertifikalarla “Sürdürülebilirlik” ve “Herkes İçin Daha İyi Bir Yaşam” Konusunda Verdiği Sözün Altını Çiziyor.

LG Electronics (LG), 2023 OLED evo serisi TV'lerinin, “Net Sıfır" bir geleceğe geçişi hızlandırmak için oluşturulmuş küresel bir iklim danışmanlığı şirketi olan Carbon Trust’tan1 azalan2 ve ölçülen3 CO 2 değerleri için sertifikalarını ve çevresel olarak sürdürülebilir ürünleri belgelendiren küresel test kuruluşu olan Société Générale de Surveillance SA'dan (SGS) çevre etiketlerini4 üst üste üçüncü kez aldığını duyurdu. Her iki kurumun da ürünün üretim ve sevkiyatından imhasına kadar olan tüm aşamalarını denetleyerek verdiği sertifikalar, LG'nin plastik atık azaltma için devam eden ESG çabalarına işaret ediyor.

LG OLED evo serisindeki modeller, kompozit fiber malzeme5 ve metal uygulayarak daha hafif ve daha güçlü dayanıklılığa sahip. Bu malzemeler, LG OLED evo serisi TV'lerle aynı ekran boyutuna sahip LCD TV'lerde kullanılan plastiğin yalnızca yüzde 40'ını gerektirdiğinden daha az plastik kullanımına katkıda bulunuyor. Bu çabalar sayesinde LG, plastik kullanımını bu yıl 20.000 ton azalttı.

Kompozit fiber malzeme sayesinde, en yeni OLED evo serisinden seçilmiş modeller, aynı ekran boyutundaki6 bir LCD TV'den yaklaşık yüzde 20 daha hafif hale geliyor. Bu da taşıma sırasında CO 2 emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Ek olarak, 2023 yılında piyasaya sürülen LG OLED evo modellerinin, QNED TV'lerin ve NanoCell TV'lerin arka kapağı, kullanılmış plastiğin yüzde 30'undan fazlasını kullanan geri dönüştürülmüş plastik malzeme ile tamamlandı. Bu tür çalışmalarla, sadece TV ürünlerinde yılda 3.200 ton atık plastik geri dönüşüm etkisinin sağlanması bekleniyor.

Ayrıca LG OLED TV'ler, geleneksel LCD TV'lerden daha az bileşenle üretiliyor. Her bir LG OLED ürünü için gereken parça sayısının daha az olması, TV'lerin ayrı bir arka aydınlatma yapısına olan ihtiyacı ortadan kaldıran benzersiz, kendinden aydınlatmalı ekran teknolojisinin bir sonucu olarak gösteriliyor. Azaltılmış parça sayısı aynı zamanda birim başına daha az kaynak kullanılması ve TV'lerin çalışma ömrünün sonunda uğraşılması gereken daha az plastik ve e-atık anlamına geliyor.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi'nin Ürün Geliştirme Bölümü Başkanı Baik Sun-pil “LG OLED evo serisi, aynı zamanda daha yeşil ve daha sağlıklı bir ortam için tüm ürün aşamalarında etkiyi azaltırken izleyicilerin sürükleyici izleme deneyimlerinin keyfini çıkarmasını sağlamak için tasarlanmıştır. LG, OLED TV pazarının kesin lideri olarak çok çeşitli ESG girişimleri ve sorumlu uygulamaları sürdürmeye devam edecek” şeklinde konuştu.

2013'teki ilk lansmanından bu yana LG OLED, OLED evo gibi öncü görüntü teknolojilerini ve dünyanın ilk kıvrılabilen TV'si LG SIGNATURE OLED R'nin yanı sıra bükülebilir LG OLED Flex gibi çığır açan formları sunarak endüstri çıtasını sürekli yükseltti. LG OLED'in 10. yıldönümünün kutlandığı bu yıl, LG'nin kendinden aydınlatmalı TV serisine, 2023 OLED evo serisinin çarpıcı modellerinin başını çektiği birçok yeni eklemeler yapılıyor. LG OLED evo serisi TV'ler şu anda dünya çapında 125 ülkede bulunuyor.

LG, Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi'nde (DJSI World) 11 yıl üst üste yer aldı ve Kore ESG Standartları Enstitüsü'nün (KCGS) ESG Değerlendirme ve Derecelendirme Duyurusundan 2 yıl üst üste "Kapsamlı A notu" aldı.

1 Yalnızca Carbon Trust'ın etiketleme programına katılan pazarlarda/bölgelerde satılan listelenmiş ürünler için geçerlidir.

2 77-, 65-, 55-, 48- ve 42-inç LG OLED evo C3 modelleri.

3 83-inç LG OLED evo C3 modeli ve 83-, 77-, 65- 55-inç LG OLED evo G3 modelleri.

4 OLED evo Z3, G3, C3, B3, A3 serisi ve QNED85, QNED80, SGS Eco-Product sertifikası aldı.

OLED Z3, malzeme verimliliği, geri dönüştürülebilirlik ve tehlikeli maddelerin asgari düzeyde kullanımı standartlarını karşıladı.

5 55/65/77 inç G3 modelleri, 42/55/65/77 inç C3 modelleri ve 77 inç A3 modeli için geçerlidir.

6 LG 65 inç OLED evo (model C3) ve LG 65 inç 4K UHD TV (model UR80) arasındaki karşılaştırma.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.