



LG, Çevre Konusunda Lider Olarak Tanımlandı

LG'nin İklim Konusundaki Çabaları, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi ve The Global 100 tarafından tanındı.

LG Electronics (LG), S&P Global tarafından Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ile belirlenen küresel sürdürülebilirlik liderlerinden oluşan Dow Jones Sustainability™ Dünya Endeksi'ne seçildi. LG ayrıca, Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketinden biri olarak kabul edildi. Dünyaca ünlü bu endekslerde yer bulan LG, tasarım ve üretimden paketleme ve nakliyeye, kullanım esnasından ürün imhasına kadar ürünlerin çevresel etkilerini azaltırken, dünya çapındaki LG operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını da düşürüyor.

2050 Yılına Kadar Yenilenebilir Enerjiye Geçiş

LG, sürdürülebilirlik stratejisinin önemli bir bileşeni olarak 2050 yılına kadar tamamen yenilenebilir enerjiye geçmeyi taahhüt etti. 2019 yılında Zero Carbon 2030 taahhüdünü verdiğinden bu yana LG, sözlerini hedeflenen tarihe kadar yerine getirme vaadi doğrultusunda çeşitli girişimlerde bulunuyor. 2030 yılına kadar LG, dünya çapındaki fabrikalarında üretilen karbon emisyonlarını 2017 rakamlarına kıyasla yüzde 50 oranında azaltırken aynı zamanda yenilenebilir enerji kullanımını da artırma yolunda ilerliyor.

LG’nin Çevre Odaklı Faaliyetlerine Ödül Yağıyor

LG, 2022 yılında ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından Sürdürülebilir Malzeme Yönetimi Altın Katman Ödülü, Ürün Şampiyonu Ödülü ve Gelişen Teknoloji Ödülü ile onurlandırıldı. Bu ödüllerin altyapısı, geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 50 milyon pound e-atığı geri dönüştürmekten, soundbarlar için sürdürülebilirliği sağlamaya, buzdolapları için gelişmiş uyarlanabilir kompresörler geliştirmeye kadar uzuyor. LG ayrıca sekiz kez ENERGY STAR® Yılın İş Ortağı seçildi.

Dow Jones Sürdürülebilirlik Dünya Endeksi, uzun vadeli ekonomik, çevresel ve sosyal kriterlere dayalı olarak S&P Global BMI'deki en büyük 2.500 şirketin ilk yüzde 10'unu temsil ediyor. Global 100 by Corporate Knights, daha yüksek yatırımcı getirileri ile önemli çevresel, sosyal ve yönetişim ölçütlerinde sürekli bir ilişki gösteren dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketini listeliyor.