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Sağlık Bakanlığı, LG UVNano Özellikli Klimaların Etkisini Onayladı
Klima 04/21/2022
UVNano Teknolojili UV LG Sirius ve UV Artcool Klimaların %99.99 Sterilizasyon Sağladığı Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylandı
LG UV Sirius ve LG UV Artcool, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. LG UV Sirius ve LG UV Artcool’un otomatik temizleme özelliği fandaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. Klimaya giren hava ve klima fanı, LG’nin UVNano teknolojisi ile temizleniyor böylelikle daha temiz ve hijyenik hava sağlanıyor. Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor. Böylelikle, %99.99 oranında sterilize edilmiş bir hava elde ediliyor.
LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan da kontrol edilebilen LG UV Sirius ve LG UV Artcool sahipleri, evde olmadıkları sırada bile klimalarını çalıştırıp kapatabiliyorlar. Ayrıca, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyorlar. 10 yıl garantili Dual Inverter Komprasörü ile hızlı soğuma / ısınma da sağlayan klimalar, klasik komprasöre sahip klimalara oranla enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor.
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https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lg-saglik-bakanligi-uv-nano-etkisini-onayladi.html isCopied
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