Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Sağlık Bakanlığı, LG UVNano Özellikli Klimaların Etkisini Onayladı

Klima 04/21/2022
Print



UVNano Teknolojili UV LG Sirius ve UV Artcool Klimaların %99.99 Sterilizasyon Sağladığı Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylandı

2000’li yılların başından bu yana üzerinde konuşulan temiz ve sağlıklı hava ihtiyacı, pandeminin başlangıcından bu yana, günlük hayatın en önemli konularından biri oldu. Vakitlerinin çoğunu kapalı alanlarda geçiren tüketiciler, soludukları havanın kalitesi konusunda sorgulama yapmaya başladı. Özellikle pandemi sürecinin geldiği son nokta itibariyle tedbirlerin bir nebze gevşetilmesi ile hava kalitesi daha da önemli hale geldi. Sunduğu iklimlendirme çözümleri ile tüketicilere doğru ısıda hava sunmanın yanı sıra, sağlıklı, hijyenik ve ferah hava da sunan LG, UVNano teknolojisinin %99.99 oranında sterilizasyon sağladığına ilişkin Sağlık Bakanlığı onayı aldı. Alınan onayla birlikte, UVNano teknolojisine sahip LG UV Sirius ve UV Artcool Klimaların, fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında yok ettiği resmen onaylanmış oldu.
 
LG UV Sirius ve LG UV Artcool, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. LG UV Sirius ve LG UV Artcool’un otomatik temizleme özelliği fandaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. Klimaya giren hava ve klima fanı, LG’nin UVNano teknolojisi ile temizleniyor böylelikle daha temiz ve hijyenik hava sağlanıyor. Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor. Böylelikle, %99.99 oranında sterilize edilmiş bir hava elde ediliyor.
 
LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan da kontrol edilebilen LG UV Sirius ve LG UV Artcool sahipleri, evde olmadıkları sırada bile klimalarını çalıştırıp kapatabiliyorlar. Ayrıca, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu bile izleyebiliyorlar. 10 yıl garantili Dual Inverter Komprasörü ile hızlı soğuma / ısınma da sağlayan klimalar, klasik komprasöre sahip klimalara oranla enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor.
 
 
Listeye Geri Dön