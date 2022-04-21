Sağlık Bakanlığı, LG UVNano Özellikli Klimaların Etkisini Onayladı







UVNano Teknolojili UV LG Sirius ve UV Artcool Klimaların %99.99 Sterilizasyon Sağladığı Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylandı



2000’li yılların başından bu yana üzerinde konuşulan temiz ve sağlıklı hava ihtiyacı, pandeminin başlangıcından bu yana, günlük hayatın en önemli konularından biri oldu. Vakitlerinin çoğunu kapalı alanlarda geçiren tüketiciler, soludukları havanın kalitesi konusunda sorgulama yapmaya başladı. Özellikle pandemi sürecinin geldiği son nokta itibariyle tedbirlerin bir nebze gevşetilmesi ile hava kalitesi daha da önemli hale geldi. Sunduğu iklimlendirme çözümleri ile tüketicilere doğru ısıda hava sunmanın yanı sıra, sağlıklı, hijyenik ve ferah hava da sunan LG, UVNano teknolojisinin %99.99 oranında sterilizasyon sağladığına ilişkin Sağlık Bakanlığı onayı aldı. Alınan onayla birlikte, UVNano teknolojisine sahip LG UV Sirius ve UV Artcool Klimaların, fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında yok ettiği resmen onaylanmış oldu.

LG UV Sirius ve LG UV Artcool, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. LG UV Sirius ve LG UV Artcool’un otomatik temizleme özelliği fandaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. Klimaya giren hava ve klima fanı, LG’nin UVNano teknolojisi ile temizleniyor böylelikle daha temiz ve hijyenik hava sağlanıyor. Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları da gideriyor. Böylelikle, %99.99 oranında sterilize edilmiş bir hava elde ediliyor.