LG Lifestyle Ekranlarıyla Milano Tasarım Haftası 2023’te Eşsiz Bir Deneyim Sunuyor

LG, Salone del Mobile'daki Sergide, Tüketicilerin Yaşam Tarzlarına Hitap Etme ve Geliştirilebilirlik Sözünü Bir Kez Daha Ortaya Koyan Sofistike Ekran Serisini Sergiliyor.

LG Electronics (LG) Lifestyle ekranları ile, 17-22 Nisan tarihlerindeki Milano Tasarım Haftası sırasında Salone del Mobile'daki yeni bir sergide yer alıyor. LG, bu sayede Lifestyle ekran modellerinin farkındalığı artırmayı ve bu benzersiz serinin kullanılabilirliğini genişletmeyi amaçlıyor. LG LifeStyle ekranlar, sanatsal bir ortam sunmanın ötesinde, teknolojinin ve çağrışım yapan tasarımın kusursuz ve ilham verici entegrasyonunu vurgulayan bir sanat eseri olarak sunuluyor.

Yaşam tarzı konusunda bir biri ardına yeniliklere imza atan LG, sürekli olarak tüketici deneyimini geliştirmek için yeni yollar keşfediyor. Milano'da yapılacak olan etkinlik için de sıra dışı bir sunum yaratmak isteyen LG, birinci sınıf Hollandalı yaşam tarzı markası Moooi ile iş birliği yaptı. İki şirket, LG'nin Lifestyle ekranları ve Moooi'nin yaratıcı iç mekan objeleleri ve tasarımları aracılığıyla her bir alanın konseptine uyum sağlayacak unsurları birlikte kürate etmek için çalışıyor. Lansmanı sonrası ikonik hale gelen LG'nin Lifestyle ekranları, üstün görüntü kalitesi ve kullanıcıların yaşam tarzlarını ve görüntüleme deneyimlerini iyileştiren şık, işlevsel tasarımlar sunmak için son on yıldır sürekli gelişen LG OLED teknolojisinden yararlanıyor.

Ziyaretçiler, Moooi'nin dekoratif baskılar ve eklektik, eğlenceli estetik unsurlarıyla bezenmiş bu özel sanatsal kreasyonlarını, LG OLED Objet Collection serisinde görme ayrıcalığına sahip olacak. Lifestyle ekran portföyünün bir parçası olan LG OLED Objet Collection serisi, üstün görüntü kalitesinin yanı sıra, daha fazla alan ve dekor esnekliği sunuyor. Her model, çarpıcı sinematik deneyimler sağlarken, kişinin bulunduğu ortamın görünümünü ve atmosferini yükselten sofistike bir iç mekan nesnesi olarak da işlev görüyor.

LG OLED Objet Collection Posé, OLED evo ekrana ve bej renginde yerleşik bir standa sahip. Esnek kurulum ve hemen hemen her yaşam alanına kusursuz bir şekilde uyum sağlama yeteneği sunuyor. Posé, köşeli, kumaş unsurların dikkatli kullanımı ve zarif yuvarlak hatlarla yumuşatılan minimalist bir tasarıma sahip. Ekranın estetik açıdan hoş görünümü, ortamdaki dekoru güzelleştirirken, etkili bağlantı yönetim sistemi, kablo karmaşasını en aza indirerek kullanıcıların daha düzenli bir alanın keyfini çıkarmasına yardımcı oluyor.

Posé, şık görünümünün yanı sıra, neredeyse her açıdan canlı, bozulmayan renklerle büyüleyici OLED evo görüntü kalitesi sağlıyor. Film veya program izlemek için kullanılmadığında ise Posé, Galeri moduna geçirilebiliyor; kullanıcıların LG'nin kendinden aydınlatmalı dijital kanvasında resim veya fotoğrafları sergilemesine ve alanlarını zarif bir sanat galerisine dönüştürmesine olanak tanıyor.



Yaşam tarzını iyileştiren başka bir ekran olan LG OLED Objet Collection Easel, aynı şekilde üstün OLED evo görüntü kalitesinin yanı sıra, evinizin iç tasarımını yükseltebilecek zahmetsizce zarif bir tasarıma sahip. Ekranın kumaş kaplı kapağı kumandaya tek bir dokunuşla hareket ederek kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Ayırt edici tasarımı bir ambiyans yaratarak ve her türlü ev dekoru veya renk paletiyle sorunsuz bir şekilde uyum sağlıyor.

LG, ekran serisinin yanı sıra diğer Moooi işbirliği ile sanattan ilham alan ve olağanüstü bir ses performansını vazo benzeri bir form ile ideal dahili ortam aydınlatması ile birleştirerek çok sensörlü bir deneyim sağlayan şık bir taşınabilir hoparlör olan LG XBOOM 360 da birlikte sergilenecek.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi Marka İletişimi Bölümü Başkan Yardımcısı Kate Oh, şunları söyledi: “LG OLED, teknoloji ve sanatı kusursuz bir şekilde harmanlayarak müşterilerin yaşam tarzlarını yükseltmeye ve kullanıcı deneyimlerini zenginleştirmeye yönelik devam eden taahhüdümüzü ortaya koyuyor. Moooi ile yenilenen işbirliğimiz, yenilikçiliğe ve mükemmel tasarıma dayalı olağanüstü deneyimler oluşturmaya nasıl devam ettiğimizin harika bir örneğidir.”

Moooi'nin Kurucu Ortağı ve Sanat Direktörü Marcel Wanders, "LG OLED tarafından tasavvur edilen bir Moooi dünyasında, teknoloji estetiği geliştiriyor ve yaratıcılığı yönlendiriyor. Birlikte, teknolojik tüketim ürünlerinin bir mekana uyum getiren arzu edilen iç tasarım parçaları haline nasıl gelebileceğini gösterme misyonundayız" dedi.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.