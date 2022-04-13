LG, iF Tasarım Ödülü 2023'ten Bir Çok Ödülle Döndü

LG, Olağanüstü Ürün Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi Yenilikleri Sayesinde, Biri iF Altın Ödülü Dahil olmak üzere Toplam 23 Ödül Kazandı.

LG Electronics (LG), bu yılki iF Tasarım Ödülü'nde 23 ödül aldığını duyurdu. Ödüller, şirketin olağanüstü ürün tasarımı ve kullanıcı deneyimine olan bağlılığının göstergesi oldu. Ödüller arasında, benzersiz LG PuriCare AeroFurniture'a verilen Ürün Tasarımı için iF Altın Ödülü de bulunuyor.

Yan sehpa ve ortam aydınlatması olarak da kullanılabilen bir hava temizleyici olan LG PuriCare AeroFurniture, kompakt bir tasarıma sahip. Yatak odası veya oturma odası gibi farklı alanlarda kullanım için ideal olan bu kullanışlı ürün, kişiselleştirilmiş performans ve tasarım seçenekleri sunuyor. Mümkün olan farklı renk kombinasyonları ve aralarından seçim yapabileceğiniz iki tip masa üstü ile yeni AeroFurniture, her zevke veya mekana uyacak şekilde uyarlanabiliyor.

iF Tasarım Ödülü 2023'te olağanüstü ürün tasarımıyla ödüllendirilen diğer LG yenilikleri arasında; dünyanın ilk bükülebilir 42 inç OLED ekranına sahip çığır açan TV’si LG OLED Flex ve LG ThinQ uygulaması aracılığıyla kontrol edilebilen renk değiştiren kapı panelleri ile yeni nesil bir ev aleti olan MoodUP™ teknolojisine sahip LG buzdolabı yer alıyor. Işıklandırmaya ve görüş açısına göre renk değiştiriyormuş gibi görünen şık ve zarif bir tasarıma sahip dizüstü bilgisayarı LG gram Style da, jüri üyeleri tarafından ödüle layık görüldü.

Ürün Konsepti kategorisinde onurlandırılan LG OMNIPOD, evinin bir uzantısı olarak hizmet verebilecek araç kabiniyle yeni mobilite deneyimleri sunuyor. Bu arada şirketin akıllı ev platformu LG ThinQ, sezgisel işlevler sunarak rahatlığı artırması nedeniyle İletişim kategorisinde ödül aldı.

Her yıl Almanya'da düzenlenen iF Tasarım Ödülü, Red Dot Ödülü ve Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülü (IDEA) ile birlikte dünyanın en büyük üç endüstriyel tasarım ödülünden biri olarak görülüyor. Bu yıl, dünyanın dört bir yanından toplam 11.000 ürün, dokuz farklı ödül kategorisinde yarıştı.

LG Electronics'in Kurumsal Tasarım Merkezi Başkanı Hwang Sung-gul “Bu yılki iF Tasarım Ödülü'nde elde ettiğimiz başarı, kapsamlı müşteri deneyimi verilerine dayalı yenilikçi yaşam tarzı çözümleri geliştirme taahhüdümüzün bir sonucudur. İlk, benzersiz ve yeni müşteri deneyimleri, kolaylık ve müşterilerimize ve sektör genelinde gülümsemelere neden olabilecek duygusal bir unsur sağlayan farklılaştırılmış tasarımlar sunmaya devam edeceğiz” dedi.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.