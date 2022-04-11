LG, YENİ MARKA KİMLİĞİYLE DÜNYAYA GÜLÜMSEMEYE DEVAM EDİYOR

LG, yenilenen marka stratejisi ile dünyanın her yerindeki her yaştan müşterileriyle aktif iletişim kurmayı amaçlıyor.

LG Electronics (LG), tüm fiziksel ve dijital müşteri temas noktalarında daha dinamik ve genç bir görünümle Life's Good'un değerine daha fazla ışık tutacak yeni marka yaklaşımını ve görsel kimliğini tanıttı.

LG, globalde çalışanlarıyla paylaştığı yeni “Marka İletişim Kılavuzu”nda, Z Kuşağı da dahil olmak üzere, ülkeler ve nesiller boyunca tüm müşteriler tarafından sevilmesi ve nihayetinde ikonik bir marka haline gelmesi için oluşturulan yeni özellikleri ana hatlarıyla açıkladı. Yenilenen marka kimliği ile LG'nin "Ödün Vermeyen Müşteri Deneyimi", "İnsan Odaklı İnovasyon" ve "Gülümsemeyi Güçlendiren Sıcaklık" temel değerlerini güçlendiriyor.

Life's Good marka sloganı, şirketin ürünleri, hizmetleri ve iletişimi aracılığıyla müşterilerinin kaliteli bir yaşam sürmelerine ve değerli anların tadını çıkarmalarına nasıl katkı sunulduğunu ifade ediyor. Bu marka misyonuyla şirket, gezegen için daha iyi bir yaşamın ve geleceğin şekillenmesine katkıda bulunarak “Daha İyi Bir Yaşam için İnovasyon”larına devam ediyor.

Yeni oluşturulan marka yaklaşımı, LG'nin görsel kimliğinin yenilenmesini, markanın mevcut sıcaklığını ve birliktelik duygusunu yeniden yorumlamayı içeriyor. Şirket, mevcut marka imajına yeni bir soluk getirirken canlılık ve etkileşimli öğeler ekleyen yeni bir görsel kimlik aracılığıyla daha fazla müşteriyle etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Dijital alanda, şirketin sembolü hayat bulacak ve müşterilerle yeni bir ifade düzeyi ile bağlantı kuracak. 'L' ve 'G' harflerinden oluşan marka sembolü, baş sallama, dönme ve göz kırpma dahil olmak üzere sekiz benzersiz hareket gerçekleştirebiliyor. Yeni yetenekleriyle marka sembolü, müşterileri dostça bir gülümsemeyle karşılayabiliyor veya dijital platformlarda arka plan müziğiyle birlikte çeşitli esprili şekillerde hareket edebiliyor.

Şirket, imzası niteliğindeki LG Kırmızı rengine ek olarak, tüm müşteri temas noktalarında daha enerjik LG Aktif Kırmızı rengini kullanacak. Ayrıca, LG Active Red, beyaz ve siyah renklerde çeşitli gradyan öğeleri de tanıtıldı. Böylece her ürün veya hizmetin benzersiz karakterine göre uygulanabilecek çeşitlilik sağlandı.

Şirket ayrıca Life's Good marka sloganı için, ürün ambalajlarında bir marka varlığı olarak daha yaygın bir şekilde kullanılacak yeni bir yazı karakteri tasarladı. Yazı karakterine akıllıca entegre edilen şekiller çeşitli LG ürünlerinden ilham alıyor.

LG'nin yeni marka stratejisi sadece şirketin benzersiz kimliğini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda nesillerle birlikte evrim geçirme isteğini ve kapasitesini ve dünyanın dört bir yanındaki müşteri deneyimlerine yenilik getirme konusundaki eşsiz kararlılığını da gösteriyor. Şirket, türünün tek örneği olan marka varlığını yıl boyunca küresel çapta tüm müşteri temas noktalarında kullanmayı planlıyor.

“Güçlü ve tutarlı bir marka stratejisine sahip olmak, inovasyon ve sıcaklığı uyumlu bir şekilde harmanlayan değerlerimizi ve benzersiz kimliğimizi daha iyi iletmemizi sağlıyor” diyen LG Electronics CEO'su William Cho, şunları aktardı: "Yeni marka stratejisi ile LG, kuşakları ve mesafelerin ötesine geçerek, tüketiciler arasında yankı uyandıran ikonik bir marka olmayı hedefliyor."

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.