LG, ÜST ÜSE BEŞİNCİ YILDA DA AHRI PERFORMANS ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU





LG, altı farklı ürün kategorisinde ödüllendirilerek gelişmiş HVAC çözümleriyle sektörde aranan marka olmayı garantiledi.

LG Electronics (LG), Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) tarafından üst üste beşinci yıl Performans Ödülü ile onurlandırıldı. 1953 yılında kurulan AHRI, şu anda 350'den fazla üye şirkete sahip ve dünyanın HVAC, soğutma ve su ısıtma çözümü üreticilerini temsil eden, dünya çapında saygın bir ticaret birliğidir.

AHRI, Performans Ödülü için, gerçek ürün performansının üretici tarafından listelenen özelliklerle tutarlı olup olmadığını değerlendirmek için önde gelen bir üçüncü taraf standartlar, belgelendirme ve test kuruluşu olan Intertek'in hizmetlerinden yararlanır. Performans Ödülü için yalnızca HVAC teklifleri birincil performans değerlendirmesini ardı ardına üç yıl geçen şirketler dikkate alınır.

Altı kategoride toplam 55 LG HVAC çözümü, AHRI'nin sıkı değerlendirme sürecinden geçerek 2019'dan 2021'e kadar LG tarafından sunulan tüm ürünlerin bunu yaptığı üst üste üçüncü yıl oldu. Test edilen modeller şu kategorilere aittir: Değişken Soğutucu Akışkan Akışı (VRF), Üniter Küçük Isı Pompası (USHP), Hava Soğutmalı Soğutma Grupları, Su Soğutmalı Soğutma Grupları, Paket Terminal Isı Pompaları (PTHP) ve Oda Fan Coil Üniteleri.

Değerlendirilen elliden fazla LG ürününden biri, olağanüstü performans ve enerji verimliliği sağlamak için şirketin kendi Ultimate Inverter Kompresörünü kullanan LG Multi V büyük kapasiteli dış üniteyi içeriyordu. Dünya çapında ve özellikle kışların uzun ve sert geçebildiği Kuzey yarımküre ülkelerinde popüler olan LG'nin amiral gemisi VRF sistemi, -30 santigrat derece (negatif-22 derece Fahrenhayt) kadar düşük sıcaklıklarda bile güvenilir ısıtma işlemi sağlar.

Ayrıca, plakalı ısı eşanjörünün uygulanması sayesinde daha iyi termal verimlilik sunan bir su kaynaklı soğutma sistemi olan LG Multi V Water da test edildi. LG'nin çözümü, kullanılan su hacmini ayarlayarak enerji tüketimini de azaltır.

Hava soğutmalı Inverter Scroll Chiller ayrıca yüksek düzeyde verimlilik elde etmek için gelişmiş inverter teknolojisinden yararlanır. Kompakt tasarımlı ünitesi, sınıfındaki diğer modeller kadar yer kaplamadan etkileyici bir performans sunar.

LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Şirketinde İklimlendirme Çözümü İş Birimi Başkanı James Lee, “Ardışık beşinci yılda da AHRI Performans Ödülünü kazanmak, her LG HVAC çözümünün içerdiği kalite, performans ve güvenilirliğin bir kanıtıdır” dedi. "Müşterilerimizin ürünlerimize duyduğu güven, hem Kuzey Amerika'da hem de tüm dünyada devam eden başarımızın önemli bir nedenidir. Müşteri değerini en üst düzeye çıkaran yenilikçi çözümler sunarak, HVAC pazarındaki konumumuzu güçlendirmeye ve endüstri lideri olarak itibarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”