LG, Bir Kez Daha Bir Çok Red Dot’a Layık Görüldü

LG, Red Dot Başarısını Sürdürüyor

LG, “En İyinin En İyisi” Ödülü de Dahil Olmak Üzere, Ürün Tasarımının Mükemmelliği için 24 Ödül Aldı.

LG Electronics (LG), dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden olan Red Dot Ödülü'nün 2023 yılı değerlendirmesinde 24 ödül aldığını duyurdu. LG’nin bu çift haneli ödülleri arasında, oyun ve izleme deneyimini bir sonraki seviyeye taşımak için bükülebilir bir TV olarak tasarlanan LG OLED Flex ile kazandığı “En İyinin En İyisi” ödülü de bulunuyor.

Dünyanın ilk bükülebilir 42 inç OLED ekranına sahip olan LG OLED Flex, aralarından seçim yapabileceğiniz yirmi eğrilik seviyesiyle benzersiz ekran özelleştirilebilirliği sunuyor. Kapsamlı bir müşteri araştırmasına dayalı olarak tasarlanan eşsiz ekran, kişiselleştirilmiş bir oyun ve görüntüleme deneyimi sağlıyor. LG OLED Flex ayrıca, oyun ortamını kullanıcının alanına genişletmeye yardımcı olan özelleştirilebilir arka aydınlatma ve rahatlığı artıran sezgisel bir kullanıcı arayüzü de dahil olmak üzere çok çeşitli oyuna özgü özelliklerle birlikte geliyor. LG OLED TV'ler, 2013'teki ilk lansmanından bu yana istisnasız her yıl Red Dot Tasarım Ödülü'ne layık görüldü.

Red Dot Ödülü'ne layık görülenbirçok LG ürününden biri olan MoodUP™ özellikli buzdolabı, renk değiştiren LED kapı panelleri ve dahili hoparlörlere sahip olmasıyla dikkatleri çekti. Kullanıcıların mutfağı renk ve sesle canlandırmasını sağlayan yenilikçi ürün, LG'nin büyüyen yükseltilebilir ev aletleri serisinde yer alıyor.

Red Dot İnovasyon Ödülü kazananları arasında yeni nesil ayakkabı bakım çözümleri, LG Styler™ ShoeCase ve ShoeCare ve LG PuriCare Aero Furniture "masa tipi" hava temizleyici yer alıyor. LG Styler ShoeCase ve ShoeCare, LG’nin müşteri danışma grubu L.UP tarafından test edildi ve tüketicilerden alınan geri bildirimler tasarım ekibine iletildi. Böylelikle, LG'nin müşterilere öncelik verme taahhüdünü gösteren bu ürünlerin her biri, gerçek tüketicilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak geliştirildi.

Red Dot Award, ürün tasarımı, iletişim tasarımı ve tasarım konseptleri için dünyadaki en saygın yarışmalardan biri olarak gösteriliyor. Bu yıl 51 ülkeden yaklaşık 20.000 ürün jüri değerlendirmesi için sunuldu.

LG Electronics'in Kurumsal Tasarım Merkezi yönetici başkanı Hwang Sung-gul konuyla ilgili şunları söyledi: “LG, yeniliklerinin dünyanın en iyi tasarım ödül programlarından biri olan Red Dot tarafından takdir edilmesinden derin bir onur duyuyor. Bu ödüller bizim için özellikle anlamlı çünkü müşteri değeri ilk, özgün ve yeni, müşterinin sesini yansıtan ürün ve hizmetlerle oluşturulur.”

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.