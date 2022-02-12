LG Hem Hayatı Konforlu Hale Getiriyor Hem de Enerji Tasarrufu Sağlıyor





LG, üst seviye konforun yanı sıra, çevre bilinciyle ürettiği beyaz eşya ürünleriyle enerji verimliliğini ön planda tutarak yüzde 60’a varan enerji tasarrufu sağlarken, ThinQ uygulaması ile kullanıcıların elektronik cihazlarını uzaktan yönetmelerine ve harcadıkları enerjiyi ölçümlemelerine olanak tanıyor.

Dünya kısıtlı kaynaklarıyla varlığını sürdürmeye, üzerinde yaşayan milyarlarca insanı kucaklamaya devam ediyor. Her yıl, yaşamımızı, bir sonraki yılın kaynaklarından ödünç alarak sürdürmeye çalışıyoruz. Bağımsız düşünce kuruluşu Global Footprint Network’ün (Küresel Ayakizi Ağı) hesaplamalarına göre insanlık 29 Temmuz 2021 itibarı ile dünyanın kendisine yıllık olarak sunduğu sürdürülebilir kaynağı tüketti. Alınacak acil önlemler, sürdürülebilir yaklaşımlar tüm marka ve tüketicilerin önceliği haline gelmiş durumda.

Sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir çevre bilincini benimseyen LG Electronics (LG), bu yolda somut adımlar atmaya ve yeni nesil çevreci ürünler üretmeye devam ediyor. Çamaşır makinelerinden, buzdolaplarından bulaşık makinelerine kadar LG ürünleri, düşük enerji ile yüksek performans sergileyerek enerji verimliliğini artırıyor. Bunu yaparken de hem tüketicilerin konforunu en üst seviyede tutuyor hem de çevre kirliliğini önlüyor.

Tıklama Özelliği ile Daha Az Enerji Kullanımı

LG InstaView buzdolabı sahipleri, yeni nesil teknoloji sayesinde, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını açmadan içerisinde yer alan ürünleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabı kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor. Ayrıca LG’nin Inverter Lineer Kompresörü, buzdolaplarında devrim yaratarak yüzde 32’ye varan enerji tasarrufu, 20 yıla yakın dayanıklılık ve gıdaları daha uzun süre taze tutmak için en uygun sıcaklık kontrolünü de sağlıyor.

LG Çamaşır Makineleri ile Zamandan ve Enerjiden Tasarruf

LG markalı çamaşır makinelerinde 6 Motion Direct Drive teknolojisi ile çamaşırların kumaşı belirlenerek kumaşa özel yıkama tekniği uygulanıyor. Böylelikle, standart çamaşır makinelerinin uyguladığı standart yıkama programlarına oranla yüzde 45 enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca, LG çamaşır makineleri, motorun direkt olarak kazana monte edilmesi ile, kayış ve kasnak düzeneğini ortadan kaldırıyor, sarsıntıyı en aza indirerek enerji tasarrufu sağlıyor.

Çamaşırları yıkamak için en uygun yıkama hareketini sunan AIDD teknolojisi ile LG çamaşır makineleri kumaşın yumuşaklığını algılıyor ve kumaş için en uygun hareketleri kendisi seçiyor. Bu akıllı bakım, giysilerdeki yıpranmayı %18 oranında engelleyerek, kıyafetlerin daha uzun süre kullanılabilmelerini sağlıyor.

LG markalı kurutmalı çamaşır makinelerinde bulunan EcoHybrid özelliği ise, klasik çamaşır makinelerine oranla sudan yüzde 21 tasarruf etmeyi sağlıyor. LG çamaşır makinelerinin çevre dostu bir başka özelliği de “Buhar” teknolojisi. LG’nin buhar teknolojisine sahip çamaşır makinelerinde bulunan “SteamRefresh” özelliği, sadece 20 dakika içerisinde, deterjan kullanmadan giysilerdeki kırışıklıkları ve kokuları gideriyor. Böylelikle kullanıcılar enerji tasarrufu sağlarken, ekstra bir kimyasal madde kullanmadan gerçek temizliğe ulaşabiliyorlar.

Tüm LG Ürünleri ThinQ ile Kontrol Altında

LG’nin mobil uygulaması LG ThinQ evle ilgili tüm işlere uzaktan erişim sağlayarak kullanıcılara diledikleri yerden cihazlarını kontrol etme rahatlığı sunuyor. LG’nin ThinQ destekli AI cihazları ile Wi-Fi bağlantılı cihazları birbirine bağlayarak tüketicilerin hayatlarında benzersiz bir kolaylık getiren ThinQ, çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, kurutucular, klimalar, hava temizleyicileri, TV'ler ve buzdolapları dahil birçok LG ürününün uzaktan kontrolünü sağlıyor. Kullanıcıların gittiği her yere giden ev asistanı ThinQ, hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra, kullanıcıların cihazlarının harcadıkları enerjiyi kontrol edebilmesine de olanak tanıyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar ThinQ cihazlarını uzaktan açabiliyor, kapatabiliyor, başlatabiliyor, durdurabiliyor veya ayarlarını değiştirebiliyor.

LG Sadece Enerji Değil Bütçe Tasarrufu da Sağlıyor

İleri teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlayan çevreci LG ürünleri, kullanıcıların bütçesini de rahatlatıyor. Birbiri ardına düzenlediği tüketici kampanyaları ile öne çıkan LG, Ocak ayı boyunca devam edecek kampanya ve indirimlerle fayda sağlıyor.

Ocak ayı boyunca, LG Brandshop Media Markt ve Teknosa mağazalarından LG markalı Buharlı Çamaşır Makinesi alan tüketiciler, 4 adet Unibaby Çamaşır Makinesi Deterjanı’na da sahip oluyor. Quadwash Bulaşık Makinesi alan tüketicilere ise 2 adet Frosch markalı Bulaşık Deterjanı hediye ediliyor. LG’nin kampanyaları bununla da bitmiyor. Ocak ayı boyunca satın alınacak alttan ve üstten buzluklu LG InstaView Buzdolapları’nda 2000 TL varan indirim sunuluyor.

Ayrıca, www.lgkampanya.com sitesi ziyaretçileri, 12-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek test katılarak 200 TL değerinde Migros hediye çeki kazanacak 15 şanslı tüketici arasında yer alma şansını elde ediyorlar.