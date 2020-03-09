LG ARTCOOL Klima ile Doğadan Gelen Temiz Hava

Şık tasarımı ile göz dolduran LG ARTCOOL Klima, jet soğutma sistemi, iyonlaştırma özelliğiyle temiz bir ortam sağlaması, uzaktan yönetilmesi, sessiz çalışması ve enerji tasarruflu olması ile öne çıkıyor. LG ARTCOOL Klima, Dual Inverter teknolojisiyle yüksek verimlilik sağlarken, doğanın tam içinden gelmişcesine temiz bir hava sunuyor.

Minimal tarzıyla, tüm ortamlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanan LG ARTCOOL Klimalar, kesintisiz kavisli ve ince tasarımı, sezgisel ekranı ve ön panelindeki dayanıklı ayna cam ile şık bir tasarım sunuyor. Tasarımının yanı sıra, enerji verimliliği ile de dikkat çeken LG ARTCOOL Klimalarda bulunan 3 milyondan fazla iyon sayesinde kullanıclara temiz ve doğal havanın keyfini sürmek kalıyor.

Enerji Tasarruflu, Yüksek Verimli, Uzun Ömürlü Klima

LG ARTCOOL Klimalarda bulunan LG inverter kompresör, enerji tasarrufu, hızlı soğutma ve gürültüsüz çalışma özellikleri sunarken klimaların daha uzun ömürlü olmasını da sağlıyor. LG Inverter Kompresör, istenilen sıcaklık seviyesini korumak için kompresörün hızını sürekli olarak ayarlayarak geleneksel kompresörlere göre daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, LG Inverter Kompresör sayesinde, hava daha uzağa ve daha hızlı yayılıyor. Optimize edilmiş hava çıkışı tasarımı, odayı daha çabuk soğutan güçlü bir hava akışı sağlıyor. 6 kademeli dikey kanatçık yönü ise, kullanıcıların havayı istedikleri yöne vermelerine imkan tanırken, 4 yöne salınma fonksiyonu havayı etkili şekilde farklı yönlere üflüyor. LG ARTCOOL klimalarda bulunan inverter kompresörün 10 yıllık garantisi, TUV Rheinland (Uzun Süreli Hızlandırılmış Güvenirlilik Testi ve Yüksek Marjinal Test) tarafından da onaylanmış durumda.

LG Smart ThinQ ile Uzaktan Erişim

LG ARTCOOL Klimalar, LG’nin özel ev aletleri uygulaması LG Smart ThinQ ile uzaktan yönetilebiliyor. Kullanıcılar, Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden, diledikleri zaman, diledikleri yerden klimalarını kontrol edebiliyor. Böylelikle, LG ARTCOOL sahipleri, evlerine gitmeden önce hava koşullarına göre, ortamı soğutup ısıtabiliyorlar.