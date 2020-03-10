LG’nin Katkılarıyla Tottenham Hotspur Premier Lig Maçı İlk Kez 8K Olarak Çekildi

LG, Tottenham Hotspur Futbol Kulübü ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, Burnley maçını gerçeğe en yakın 8K izleme deneyimiyle sunacak.

LG Electronics (LG), Tottenham Hotspur Premier League futbol maçının ilk kez 8K formatında çekildiğini duyurdu. LG, böylelikle, yeni OLED ve NanoCell 8K televizyonlarında içerik izleyen tüketicilerini gerçeğe en yakın, ultra yüksek kaliteli futbol maç görüntüleriyle cezbedecek.

Aralık’ta Kaydedildi, Mart’tan İtibaren İzleyenleri Büyüleyecek

TV’de maç izleme deneyimini yeni bir seviyeye taşıyacak olan bu çekim, 7 Aralık 2019'da yeni Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gerçekleşen Tottenham - Burnley maçı esnasında kaydedildi. Video çoklu kamera sistemi ile çekildi. Ülkede sadece sekiz tane bulunan 8K Red Monstro VV kameranın dördü ve bir dizi lensle çalışan çekim ekibi, tüm maç günü boyunca detayları ve sahadaki atmosferi yakaladı. Çalışmadan çıkan görüntülerle, Mart ayı sonu itibariyle, yalnızca LG'nin 2020 8K OLED ve NanoCell televizyonlarında gösterilecek 75 saniyelik bir video hazırlandı.

Yüksek Performans, Optimize Edilmiş Görüntü ve Ses

LG 8K TV’ler, 4K TV'den dört kat ve HDTV'den 16 kat daha fazla ayrıntı sunan yeni nesil "8K Ultra HD" ürün ve hizmetlerini tanımlamak için Tüketici Teknoloji Birliği tarafından belirlenen katı gereklilikleri aşan ilk televizyon. LG’nin Gerçek 8K TV'leri, çözünürlük, dijital girişler, yüksek dinamik aralık, ölçeklendirme, bit derinliği ve ölçüm metodolojisi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere CTA’nın özel gereksinimlerini aşan ilk TV’ler olarak tanınıyor. LG’nin en yeni 8K TV'leri de yeni 3. jenerasyon α (Alpha) 9 AI İşlemci sayesinde yükseltilmiş performans sağlıyor. 2020 serisi, derin öğrenme teknolojisinden yararlanarak, yapay zeka tabanlı çözünürlük yükseltme özellği ile her türlü içerik için optimize edilmiş görüntü ve ses kalitesi sunuyor.

LG Electronics UK Pazarlama Direktörü Carolyn Anderson “LG, tüketicilerine, gerçek bir stadyumda, canlı bir maç izleme duygusunu, ev konforunda sunmak için teknolojinin sınırlarını zorluyor. 1980'lerde renkli TV'den 2010'larda 3D ve 4K içeriğe kadar, tüm teknik ilerlemelerle LG, tüketicilerinin evlerine mükemmel ve gerçeğe en yakın görüntüyü sunmak için çalışıyor” dedi.