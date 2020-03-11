LG, 2020 Serisi Premium TV’lerini Satışa Sunuyor

Sanattan ilham alan yeni OLED TV modelleri ve genişletilmiş 8K serisi ile kusursuz bir izleme deneyimi için mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunuyor.

LG Electronics (LG) aralarında GX Gallery OLED serisi ve Gerçek 8K ZX modelinin yer aldığı 14 yeni OLED modelini de içeren 2020 TV serisinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. İlk olarak Güney Kore ve ABD’de bu ay itibariyle satışa sunulacak LG 2020 TV modelleri Mayıs ayı itibariyle de Türkiye’de satışta olacak.

LG’nin 2020 model Premium TV'lerinin sofistike tasarımları ve sergilendiği alanlarla mükemmel uyum sağlaması tüketicilerin beğenisini kazanacak özelliklerin başında geliyor. LG, 2020 OLED TV serisinde en derin siyahlar, en gerçekçi renkler ve sonsuz kontrast sunan bağımsız OLED piksel teknolojisini sunmaya devam ediyor. Yeni TV'lerin çarpıcı formları ise, LG’nin rakipsiz OLED teknolojisinin sunduğu görüntü kalitesi kadar nefes kesici.

LG’nin sıra dışı tasarıma olan bağlılığını kanıtlayan üç yeni GX Gallery OLED modeli (55, 65 ve 77 inç) arka aydınlatma gerektirmeyen benzersiz OLED görüntü teknolojisini minimalist bir tarzla birlikte sunuyor. Bu tarzla, televizyonun görüntü kalitesinin ultra ince bir forma entegre edilmesi sağlanıyor. Bu noktada da, yeni seride bulunan 65 inç’lik modelin sadece 20 mm inceliğinde olduğunun altını çizmek gerekiyor. Böylelikle TV, galerilerdeki sanat eserleri gibi duvara asılabiliyor.

Benzersiz ayrıntı ve netlikte görüntüler üreten LG OLED ZX Gerçek 8K modelleri (88 OLED ZX ve 77 OLED ZX modelleri) 4K'nın dört katı ve Full HD'nin 16 katı ekran çözünürlüğü sunuyor. Gerçek bir 8K deneyimini garanti eden LG TV’ler, Tüketici Teknolojisi Derneği tarafından tanımlanan 8K Ultra HD TV'ler için açıklanan endüstri tanımını fazlasıyla karşılıyor ve CTA 8K Ultra HD logosunu kullanmaya hak kazanan ilk 8K TV modelleri arasında yer alıyor.

LG ayrıca, tüketicilerin favorisi C ve B OLED serisinin yeni üyeleri 77, 65 ve 55 inç CX ve BX modellerini de satışa sunuyor. 4K Ultra HD çözünürlükte LG OLED’in karşılaştırılamaz görüntü kalitesini içeren bu seriye önümüzdeki aylarda ilk kez satışa sunulacak 48 inç boyutundaki CX OLED TV modeli de eklenecek. LG’nin satışa sunduğu Premium TV serisinde ayrıca CTA 8K UHD logosunu taşıyan yedi adet Gerçek 8K NanoCell TV modeli (Nano99, Nano97, Nano95) de bulunuyor.

LG 2020 OLED ve 8K NanoCell TV'lerin çoğunda yeni 3. nesil α (Alpha) 9 AI İşlemci bulunuyor. Şirketin üçüncü nesil işlemcisi, yeni TV'lerde görüntü ve ses kalitesini daha da artırmak için ek işlem gücü ve gelişmiş derin öğrenme algoritmaları kullanıyor ve bir önceki versiyonun özelliklerini katlayarak devam ettiriyor. 3. Jenerasyon α9 işlemci, geliştirilen yeni özelliklerle izleyicilerin filmleri, spor karşılaşmaları, oyunları ve diğer içerik türlerini daha gerçekçi bir şekilde izlemelerini sağlıyor.

LG’nin 2020 model TV'leri, yüksek kaliteli ses ve gecikmesiz performans için eARC ve ALLM gibi en yeni HDMI özelliklerini destekliyor. LG'nin 8K modelleri, HDMI ve USB dijital girişlerden doğal 8K içeriği oynatabiliyor, YouTube ve diğer büyük video platformları tarafından tercih edilen codec olan HEVC, VP9 ve AV1 dahil olmak üzere çeşitli codec’leri destekliyor. LG'nin 8K TV'leri, 60FPS'de 8K içerik akışını destekliyor ve HDMI üzerinden 8K 60P çözünürlükte görüntü sağlıyor.

Renkleri ve film yapımcılarının yaratıcı vizyonlarını izleyicilere en gerçekçi şekilde aktarma yeteneği ile tanınan LG OLED TV, izleyicilere gerçek bir sinema deneyimi sağlıyor. Şirketin en yeni OLED modelleri, Hollywood Profesyonel Birliği'nin Mühendislik Mükemmeliyet Ödülü'nü kazandı ve donanım düzeyinde performans gösteren entegre kalibrasyon yazılımı sunan ilk TV'ler arasında yer aldı. Yeni Dolby Vision IQ ve UHD Alliance'ın Filmmaker Modu™ desteğiyle LG OLED TV, filmleri tam olarak yaratıcılarının istediği gibi görüntülüyor. Üstün görsel ve ses performansıyla, yeni OLED ve NanoCell TV'ler, Apple TV, Netflix ve Amazon Prime Video gibi popüler uygulamalar ve hizmetler aracılığıyla dünyanın en iyi içerik sağlayıcılarından yüksek kaliteli içeriğe kolay erişim sunuyor.

Oyun severler için de mükemmel seçim olan LG’nin 2020 TV'leri, hayal edebilebilecek en heyecan verici interaktif deneyim için üstün görüntü kalitesini yeni oyun özellikleriyle birleştiriyor. Resmi olarak NVIDIA G-SYNC® uyumlu TV'ler sunan ilk üretici olan LG, bu üstün oyun teknolojisini destekleyen toplam 12 yeni OLED TV modeli sunuyor. G-SYNC, grafiklerin mükemmel bir şekilde oluşturulmasını sağlıyor ve TV'nin yenileme hızına bağlı donanımın kare hızına uyarlayarak oyuncuların oyunun içinde gibi hissetmeleri sağlıyor. LG’nin bağımsız OLED piksel teknolojisi, titreme veya sekme olmadan sürükleyici bir oyun deneyimi sağlamak üzere üstün görüntü kalitesi, düşük giriş gecikmesi sunuyor ve ultra hızlı tepki süresi sağlamak için bireysel piksel kontrolünün hassasiyetini kullanıyor. LG'nin 2020 OLED ve NanoCell TV'leri HDMI VRR'yi destekleyerek LG'yi, grafik kartları ve oyun konsolları gibi çok çeşitli oyun cihazlarıyla uyumluluk sunan tek TV markası haline getiriyor.

Spor söz konusu olduğunda, LG OLED TV'ler, üstün görüntü ve ses kalitesi ile spor karşılaşmalarının atmosferini ve heyecanını evinize getiriyor. Sports Alert gibi özellikler ise, izleyicilerin futbol, basketbol gibi alanlardaki favori takımlarının skorlarını, maçlarını, programlarını gerçek zamanlı olarak takip etmelerini sağlıyor. 2020 serisi LG TV’lere aynı anda bağlanan iki Bluetooth hoparlör de sunduğu 360 derecelik ses ortamıyla stadyumdaki tüm sesi gerçeğe en yakın haliyle yansıtıyor.