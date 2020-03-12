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LG’den Beyaz Eşya Kampanyaları

Kurumsal 03/12/2020
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LG markalı çamaşır makinesi, kurutucu ya da buzdolabı alanları birbirinden cazip indirim ve hediyeler bekliyor.

 

LG Electronics (LG), beyaz eşyalarda devam eden kampanyalarını uzatıp, yeni kampanyalarla zenginleştirerek beyaz eşyalarını yenilemek isteyen tüketicilere fırsat sunuyor.

 

LG, 01.03.2020 ile 31.03.2020 tarihleri arasında geçerli “Kurutucu Kampanyası” kapsamında, LG kurutucu alanlara çekmeceli bağlantı kiti hediye ediyor. Hem LG çamaşır makinesi ve hem de kurutucu alanlara, 500 TL değerinde çekmeceli bağlantı kiti hediyesinin yanı sıra, LG solo çamaşır makinesiyle birlikte 500 TL’lik indirim sunuluyor. Hem kurutucu, hem de 2 KG miniwash makine birlikte alınması durumunda ise, yine çekmeceli bağlantı kiti hediye ediliyor ve 1000 TL’lik indirim uygulanıyor.

 

 

LG’nin bir diğer çamaşır makinesi kampanyası ise, LG TwinWash’lara yönelik 31.03.2020 tarihine kadar LG TwinWash çamaşır makinesi alanlara 4 adet Omo çamaşır makinesi deterjanı, buhar teknolojisine sahip çamaşır makinesi alanlara da 2 adet Omo çamaşır makinesi deterjanı hediye ediliyor. Ayrıca, LG TwinWash çamaşır makinesi alanlara sağlanan 1000 TL’lik indirim 31.03.2020 tarihine kadar sürüyor.

 

 

LG’nin son beyaz eşya kampanyası ise InstaView Buzdolaplarına yönelik. LG, 31 Mart tarihine kadar InstaView Buzdolabı alan tüketicilerine 3 adet 5’li saklama kabı ile, LG PK3 Bluetooth Speaker hediye ediyor.

 

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