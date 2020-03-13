LG, Yeni Yaşam Tarzına Uygun Akıllı Ürünleriyle Öne Çıkıyor

Teknoloji geliştikçe yaşam tarzları ve tüketicilerin talepleri değişiyor. Tüketici tercihleri artık, dizaynın yanı sıra, hız, kolaylık, esneklik ve çoklu işlev üzerine şekilleniyor.

LG, AI özellikli bağlantılı ürünleri ile tüketicilere konfor, kolaylık, hızlı çözüm ve zaman tasarrufu sağlıyor. LG, yeni nesil, inovatif ürünleri ile fayda sağlamanın yanı sıra, gözlere de hitap ediyor.

Yenilenen yaşam tarzları, değişen alışkanlıklar, günlük rutinlerin farklılaşması… Bunların tamamı yaşamlarımızın farklılaştığını, yeni hayat tarzımızda öncekinden farklı, bambaşka ihtiyaçlarımız olduğunu gösteriyor. Tüm bu ihtiyaçlar, markalardan taleplerimizi de etkiliyor. Artık bir ürün alırken işlevinin yanı sıra, hayat şartlarımıza uyup uymayacağına, fonksiyonel beklentimizin yanında, duygusal beklentilerimize yanıt verip vermeyeceğine çok daha fazla dikkat ediyoruz.

Müşteri memnuniyetini ve tüketicilerden gelen geri dönüşleri her zaman iş yapış şeklinin kalbine yerleştiren LG, yeni tüketim trendlerine yeni nesil ürünleriyle yanıt veriyor. Özellikle tüketicilerin isteği olan “ev rahatlığı” LG’nin yapay zeka destekli bağlantılı ürünleri ile gerçeğe dönüyor. LG, yapay zeka destekli ürünleri ile, ev konforunu sadece evlerde değil, her yerde sunuyor. Ev kavramını genişleten LG, “her yer evimiz” diyerek tüketicilerine rahatlık, kolaylık ve hız sağlıyor. “Yapay zeka” özellikli ve “bağlantılı” beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, TV, ses sistemleri ve cep telefonlarının yanı sıra, tüketicilerin hayal güçlerini zorlayan uygulamalara imza atan LG, geleceğin yaşam tarzını günümüze taşıyor. LG, birbirleriyle konuşan ürünler, yönetilebilen cihazlarla kullanıcıları şaşırtmaya devam ederken, yenilikçi tasarımlarından da ödün vermiyor.

Artık Herkesin Kişisel Asistanı Olacak

LG yapay zeka teknoloji ile, akıllı televizyonları kişisel asistan haline getiriyor. Akıllı LG televizyonlar, hava durumundan kullanıcıların günlük programlarına, bu programlara göre gidilecek yolun durumundan günün önemli haberlerine kadar her türlü bilgiyi veriyor. Bu televizyonlar, hayatı daha da kolaylaştırmak için, yeni etkileşimli ses tanıma özelliğiyle, kontrolü ve tanımlanmış soruları sormayı daha da kolaylaştırıyor.

Tek Bir Sesli Komutla Herşey Kontrol Altında

LG, yapay zeka özellikli ürünlerinin sağladığı konforun yanı sıra, ThinQ™ uygulaması ile müşterilerine benzersiz bir ses tanıma teknolojisi sunuyor. Akıllı ev cihaz yönetimi sağlayan mobil uygulama; çamaşır makineleri, kurutucular, buzdolapları, fırınlar, bulaşık makineleri, elektrikli süpürgeler, klimalar, hava temizleyicileri gibi tüm Wi-Fi özelliğine sahip LG cihazlarının yönetimi için Google Asistan’ın ses tanıma teknolojisini kullanıyor. Kulanıcılar, uygulama sayesinde, ev dışında olsalar dahi cihazlarını çalıştırabiliyor, programlayabiliyor ya da çalışmalarını sonlandırabiliyorlar. Ayrıca, LG ThinQ, kullanıcıların neyi sevdiklerini ve nasıl davrandıklarını inceliyor, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak amacıyla ürün tercihlerini ve kullanım şekillerini analiz ediyor, kendisini evin günlük ritmiyle paralel olacak şekilde programlıyor. Tüm bunların yanı sıra, kullanıcılar ThinQ uygulaması sayesinde, birkaç adımda müşteri desteği alabilmenin yanı sıra, servis için akıllı teşhis özelliğinden de faydalanabiliyorlar. LG markalı akıllı cihazda oluşan sorun, uygulama tarafından anında tespit edilerek, yine uygulama üzerinden servise sorunla ilgili gerekli bilgi veriliyor.

Devrim Yaratan Beyaz Eşyalar

LG, AI özellikli, bağlantılı cihazları ile buzdolabının fırınla konuşmasını ve içerisindeki malzemeden yapılabilecek yemeğe göre fırına ısıtma talimatı vermesini, çamaşır makinesinin akıllı saatle konuşarak, kullanıcının spordan dönüş zamanını hesaplamasını ve kendini spor giysilerini yıkamaya göre programlamasını ya da klimanın kullanıcının telefonuyla bağlantıya geçerek konumuna göre eve varış saatini tahmin etmesini ve evi tercih edilen sıcaklık ya da soğukluğa göre önceden hazırlamasını mümkün kılıyor. AI DD özellikli LG çamaşır makineleri, farklı çamaşır gruplarının hacimini ve ağırlığını tespit etmesi, buna göre program ve kullanılacak deterjan miktarını seçebiliyor. Şıklığıyla da öne çıkan yeni nesil LG InstaView ise, ön kapağında bulunan şeffaf cam panel aracılığıyla hem kapağı açmadan buzdolabının içerisine bakmayı, hem de bu ekran aracılığı ile internet üzerinden yemek pişirme videoları izlemeyi mümkün kılıyor. Buzdolabı, düzenli alınan ürünlerin azalması durumunda uyarı vererek satın alma seçenekleri sunuyor.