LG’den Çamaşır Makinelerinin Ömrünü Uzatacak 10 İpucu

LG, çamaşır makinelerini daha uzun sure kullanabilmek için ipuçları veriyor.

Modern evlerde vazgeçilmez bir yardımcı haline gelen çamaşır makineleri, doğru kullanıldığında hem kıyafetlerin daha temiz ve uzun ömürlü olmasını sağlıyor hem de enerji ve zaman tasarrufu kazandırıyor. Kullanım kolaylığı, giysi koruması sağlaması ve enerji tasarrufu avantajıyla öne çıkan çamaşır makineleriyle modern yaşamı daha da kolaylaştıran LG Electronics (LG), çamaşır makinelerinin verimini artırmanın ve kullanım ömrünü uzatmanın basit ipuçlarını takip ederek mümkün olduğunu aktarıyor. LG’nin dikkat çeken ip uçları şöyle:

1. Temizlik ürünü olarak beyaz sirke ve karbonat kullanın: Her iki ürün de kokuları gidermeye ve makinenizdeki istenmeyen küflerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.



2. Küf ve küflenmeyi önlemek için bulaşık deterjanı veya bulaşık makinesi sabunu kullanın: Sabunlu su ve bir bez kullanmak, contadaki aşırı nemin bir sonucu olarak biriken kir ve küfün üstesinden gelmek için hızlı bir çözümdür. Bu sizi daha sonra contayı derinlemesine temizlemek zorunda kalmaktan kurtarabilir.



3. Makinede aşırı çamaşır suyu kullanmaktan kaçının: Çamaşır suyu fazla kullanıldığında makineye zarar verebilir, bu nedenle temizlik yaparken aşırı kullanmadığınızdan emin olun. Ayrıca çamaşır suyunun, çamaşır makinesinden tamamen arındığından emin olmak da zor olabilir ve bu durum giysilerinizde hasara yol açabilir.



4. Makinenizi düzenli olarak temizlediğinizden emin olun: Makinenizi yılda en az iki kez temizlemeniz tavsiye edilir ve daha düzenli olarak temizlemek faydalı olabilir. Makinenizi temizlemeye devam ederseniz, makinenizin zarar görmesini önleyebilir ve optimum kapasitede çalışmasını sağlayabilirsiniz.



5. Makinenizi temizlemek için çamaşır deterjanı kullanın: Elinizde herhangi bir temizlik ürünü yoksa makinenizi temizlemenin bir yolu da normal çamaşır deterjanınızı mevcut en uzun devirde kullanmaktır. Özellikle organik deterjan kullanmak, içindeki aktif enzimler herhangi bir kir veya bakteriyi parçalamaya yardımcı olduğundan makinenizi temiz tutar.



6. Çamaşır makinenizin bir temizleme döngüsü ayarı olup olmadığını kontrol edin: Tüm LG Çamaşır Makinelerinde, makinenizi temiz tutmak için etkinleştirebileceğiniz bir TubClean ayarı vardır. TubClean’den nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğinizi öğrenin.

7. Kötü kokulardan kurtulmak için Sodyum Perkarbonat kullanın: Bazen 'çamaşır suyu' veya 'oksijenli ağartıcı' olarak da adlandırılan sodyum perkarbonat, makinenizdeki kötü kokuları gidermenin bir başka yoludur. Sodyum perkarbonatın faydası, karbonattan daha güçlü olması, ancak sodyum hiperklorit kullanımıyla gelen risklerin çoğunu ortadan kaldırdığı için sıvı ağartıcıdan daha güvenli olmasıdır.



8. Beyaz Sirke veya Çamaşır Makinesi Tabletleri kireç birikimini ortadan kaldırabilir:

Suyun sert olduğu bir bölgede yaşıyorsanız veya makinenizde sık sık kireç biriktiğini görüyorsanız, bu kireç önleyici solüsyonları kullanmak makinenizi daha uzun süre korumanıza yardımcı olabilir ve sonuç olarak çamaşırlarınızın renginin solmasını önleyebilir.



9. Makinenizi düzenli olarak havalandırarak kokuları önleyin: Dağıtıcı çekmecesini ve tamburu havalandırarak Çamaşır Makinenizin kötü kokular üretmesini engelleyebilirsiniz. Bu, genellikle makinenizden gelen kötü kokulardan sorumlu olan küf ve küflenmeye neden olan nem birikimini durdurmaya yardımcı olur.



10. Temizlik ürünlerinizi toplu olarak satın alın: Paradan ve zamandan tasarruf etmek için temizlik ürünlerinize toplu olarak yatırım yapın. Bu şekilde paranızın karşılığını daha fazla alabilir ve uzun ömürlü bir temizlik malzemesine sahip olabilirsiniz.





LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.