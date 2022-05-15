No Frost Buzdolabı Nasıl Çalışır?

Buzsuz çalışmayı garanti eden bir buzdolabı seçmek, dayanıklılığın ve kolaylığın keyfini çıkarmak için çok önemli. LG, no frost buzdolapları ile ilgili tüm ayrıntıları tüketiciler için sıraladı.

LG buzdolaplarının temel özelliği, tüm modellerinde buz tutmama garantisi sunmasıdır. LG'nin Total No Frost teknolojisi, havanın ünite içinde hareket etmesine izin vererek dondurucuda buz birikmesini önlüyor. Çeşitli tasarım, renk ve boyutlarda sunulan LG'nin buztutmayan buzdolabı serisi, kullanıcılara ekstra rahatlık sağlıyor.

1. Buz tutmayan buzdolabı nedir?

Bugün, çoğu buzdolabı kendi kendine buz çözüyor. Bu da demek oluyor ki buz, buzdolabının içinde birikmeye devam etse de otomatik olarak eriyor. Tüm LG buzdolaplarının temel bir özelliği olan kendi kendine buz çözme teknolojisi, modeli veya boyutu ne olursa olsun buzdolabınızın kolay kullanımına olanak tanıyor.

2. Buz tutmayan buzdolabı nasıl çalışır?

Buz tutmayan buzdolabı, buzdolabında yine de yoğuşma ve dondurucuda her 6 ayda bir çözülmesi gereken buz birikmesine neden olabilir. Ancak LG'nin buzdolabı modelleri, Total No Frost adı verilen en son teknolojiyi kullanıyor. Bu özellik, havayı hareket ettirmek için fanları akıllıca kullanıyor, buzdolabındaki yoğuşmayı gideriyor ve dondurucuda buz birikmesini önlüyor. Böylece kullanıcılar, buzdolapları ile her zaman tam kapasitenin keyfini çıkartabiliyor ve ünitenin buzunu asla manuel olarak çözmek zorunda kalmıyor.

3. Buz tutmamasının otomatik buz çözmeden farkı nedir?

Frost-Free (buz tutmayan) yine de buz birikmesine izin verebilirken, otomatik buz çözme, buzu sürekli olarak eritmek ve donmayı uzak tutmak için bobinler kullanıyor. LG'nin Total No Frost teknolojisi, otomatik buz çözmenin bir üst seviyesi olarak kabul ediliyor - burada soğuk hava bir soğutma fanı tarafından dondurucu ve buzdolabı bölmesinde dolaştırılıyor, yani kullanıcılar her zaman buzdolabının tam kapasitesine sahip oluyor. LG'nin Total No Frost inovasyonuna sahip buzdolapları, buz çözme için manuel çalışma gerektirmiyor - yoğuşmadan kaynaklanan kirlenme olasılığını ortadan kaldırmanın yanı sıra enerji ve maliyet tasarrufu sunuyor.

4. Buz tutmayan bir buzdolabına sahip olmanın faydaları

LG'nin Total No Frost özelliği, enerji tasarrufu sağlayarak elektrik maliyetlerini düşürmenin yanı sıra çevreyi daha yeşil tutuyor. 0,5 santimetre kadar küçük bir buzlanma olayının, buzdolabının elektrik tüketimini 30% oranında artırdığı biliniyor. Ayrıca Total No Frost teknolojisi eşit ve daha hızlı soğutma sağlıyor, böylece yiyecekler daha uzun süre taze kalıyor.

5. Buz tutmayan buzdolabı modelleri

LG tarafından sunulan her model, tüketicilerin mutfaklarına ve yaşam tarzına en uygun modeli seçmeye odaklanmasını sağlayan Total No Frost teknolojisini kullanıyor. LG’nin öne çıkan buzdolabı modelleri şu linklerden incelenebiliyor:

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LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.