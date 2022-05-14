CI Bloom’a LG OLED İşbirliği







Contemporary İstanbul tarafından düzenlenen ve Türkiye’deki sanat galerilerine odaklanan yeni çağdaş sanat fuarı CI Bloom, 15 Mayıs tarihine kadar LG OLED evo partnerliğinde, Digital Horizons: The New State of the Art NFT Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Tersane İstanbul’da gerçekleşen ve 8 koleksiyoncuya ait 20 eserden oluşan NFT sergisi, LG OLED evo ekranların yansıttığı gerçek renkler ve derin siyahlarla sanat severlerle buluşuyor.



ContempoNeo organizasyonu ile düzenlenen Digital Horizons: The New State of the Art NFT Sergisi’nin kürasyonu MoCDa (Museum Of Contemporary Digital Art) ve yaratıcı yönetmenliği sanatçı ikilisi ha:ar tarafından gerçekleştirildi. NFT koleksiyoncuların koleksiyonlarından seçilen Beeple, Martin Lucas Ostachowski & Oficinas TK, Pak, Mario Klingemann, Damien Hirst, Sofia Crespo, Larva Labs, BayC, ha:ar gibi NFT dünyasının yıldızlarını bir araya getiren seçki dijital sanat eserleri ve koleksiyon parçalarının gösterileceği iki ana bileşenden oluşuyor.



Sanat eserlerinin sunumundan ilham alınarak tasarlanan LG OLED evo, kendinden aydınlatmalı OLED piksel teknolojisini yenilikçi ve minimalist tarzla sunuyor. OLED'in evriminde bir sonraki seviye olan OLED evo teknolojisi, benzersiz netlik ve ayrıntı ile ultra gerçekçi görüntüler ve yüksek parlaklık sunuyor. TV’de bulunan Galeri Modu özelliği de kullanıcıların TV izlemedikleri anlarda birbirinden değerli sanat eserleri ve fotoğrafları göstererek ekranı bir tabloya dönüştürüyor.









