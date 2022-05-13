Ekran Başında Uzun Süre Oturanlara Özel: LG Ergo Monitörler







İster iş nedeniyle olsun ister keyifli bir oyun oynamak için, uzun saatler ekran başında kalmak istenmeyen sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu sorunların en masumu bel, sırt ve boyun ağrıları olarak kendini gösterirken, karpal tünel sendromundan uzun süre hareketsiz kalmanın getirdiği hayati riske kadar uzayan ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Saatler boyunca ekran karşısında oturmak yerine, düzenli aralıklarla yerinden kalkıp hareket etmek bu sorunlarla baş etmek için önemli bir yöntem. Utah Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da bunu destekliyor. Araştırmaya göre, her saat başı sadece 2 dakikalık düşük yoğunluklu egzersiz yapanlarda hastalığa yakalanma riski yüzde 33 oranında azalıyor. İster iş nedeniyle olsun ister keyifli bir oyun oynamak için, uzun saatler ekran başında kalmak istenmeyen sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Bu sorunların en masumu bel, sırt ve boyun ağrıları olarak kendini gösterirken, karpal tünel sendromundan uzun süre hareketsiz kalmanın getirdiği hayati riske kadar uzayan ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Saatler boyunca ekran karşısında oturmak yerine, düzenli aralıklarla yerinden kalkıp hareket etmek bu sorunlarla baş etmek için önemli bir yöntem. Utah Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma da bunu destekliyor. Araştırmaya göre, her saat başı sadece 2 dakikalık düşük yoğunluklu egzersiz yapanlarda hastalığa yakalanma riski yüzde 33 oranında azalıyor.

Ekran başında uzun zaman geçirmenin ortaya çıkardığı sorunları ortadan kaldırmanın bir diğer şartı da uygun ve ergonomik bir monitör… LG Ergo monitörler, her yöne hareket kolayca hareket ettirebilme özelliği ile, bilgisayar başında uzun saatler geçirenlerin monitörlerini istedikleri açıya ve kendi vücut durumlarına göre ayarlamalarına olanak tanıyor. Monitörlerle birlikte gelen Ergo stand; ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılıyor. Monitörler; 0~180 milimetre arasında genişletme/daraltma, ± 280˚ döndürme, yüksekliği 0~130 milimetre arasında değiştirme, kendi ekseninde 90˚ döndürme ve ± 25˚ eğim seçenekleri sunuyor. Bu da kullanıcılara ekstra esneklik ve kişiye özel ekran konumu sağlıyor.

Kullanıcıların kendilerine özel, en rahat fiziki duruşu bulmalarına yardımcı olan LG Ergo Monitörler, 2K - 4K görüntü kalitesiyle de dikkat çekiyor. 27-34 inç arasında çeşitli ekran ölçülerine sahip olan LG Ergo Monitörlerde IPS ekran standart olarak yer alıyor. LG Ergo Monitörler, iş profesyonellerinin yanı sıra, ultra yüksek hız ile oyuncuların da tüm beklentilerini karşılarken, sorunsuz görüntü elde edilmesini sağlıyor.