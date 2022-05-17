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LG OLED Pop-Up Store 19-22 Mayıs’da Ankara Kentpark AVM’de

Kurumsal 05/17/2022
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LG Electronics (LG), LG OLED Pop-Up Store etkinliğini Ankaralı teknoloji severlerin beğenisine sunuyor. 19-22 Mayıs tarihleri arasında Kentpark AVM ziyaretçilerine LG OLED TV teknolojisinin tanıtılacağı etkinlik alanı, eğlenceli anlara da ev sahipliği yapacak. LG OLED TV’leri yakından incelemek, görüntü ve ses kalitesine tanıklık etmek isteyenleri bekleyen etkinlik alanındaki sinema, oyun ve tasarım odaklı deneyim alanları bulunuyor.
 
Son Model LG OLED TV’ler
22 Mayıs tarihine kadar Kentpark AVM’yi ziyaret edecek Ankaralı teknoloji meraklıları, aralarında sanat eserlerinin sunumundan ilham alarak tasarlanan OLED serisini deneyimleme şansına sahip olacak. Ayrıca Türkiye’de ilk kez sergilenen ve dünyanın ilk 8K OLED TV’si olma özelliği taşıyan LG SIGNATURE Z modeli de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.   
 
Oyunsever ziyaretçileri bekleyen bir başka sürpriz ise, tanınmış oyuncu Emrecan Önal’ın, 21 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik alanı ziyareti olacak. Emrecan Önal, görüntü kalitesi ve sunduğu gerçek renkler nedeniyle oyunseverlerin tercihi LG OLED TV’lerle bir konsol oyunu oynayacak.
 
LG’nin şimdiye kadar ürettiği en iyi OLED TV modeli olan G1 serisinde bulunan OLED evo teknolojisi panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boylarının iyileştirilmesini sağlıyor ve bu sayede çok daha parlak, net ve gerçekçi görüntüler elde ediliyor. C1 serisi, farklı kullanıcı ihtiyaçlarını ve mekan gereksinimlerini karşılamak için oyunseverlerin favorisi 48 inç’ten ultra geniş 83 inç'e kadar farklı ekran boyut seçenekleri sunuyor. Serinin giriş seviyesi modeli A1 ise OLED’e geçiş yapmayı düşünen tüketiciler için benzersiz OLED deneyimini daha uygun fiyatlarla sunuyor.
 
 
LG OLED TV’leri incelemek için:https://www.lg.com/tr/oled-tv
 
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