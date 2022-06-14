Disney+ LG TV’lerde





Disney ve Pixar'dan Luka ve Soul, Marvel Studios’tan Ms.Marvel, National Geographic’ten Jeff Goldblum'un Dünyası, Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi ve çok daha fazlasını sunan Disney+ uygulaması webOS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2016 ve üstü model LG Smart TV'lerde yayınlandı.

LG Smart TV kullanıcılarının Disney+ içeriklerine erişmek için yapmaları gereken tek şey; LG Smart TV ana menüsündeki Disney+ simgesine tıklamak ya da LG Sihirli Kumanda’da yer alan Disney+ tuşuna1 basarak platforma üye olarak sevdikleri programları izlemeye başlamak… Türkiye’ye özel olarak hazırlanmış bir içerik seçkisi ve yayın akışı ile Disney+; 170‘i orijinal olan 1.000‘den fazla film, 16.000‘in üzerinde bölümden oluşan 400’den fazla dizi, belgesel ve özel içerik arşivi ve güçlü yerli orijinal yapımlarıyla dünyanın en iyi hikayelerini tek bir platformda sunuyor.

LG'nin kullanıcı dostu Smart TV arayüzü webOS, hareket sensörlü 'Sihirli Kumanda'sı ve Türkçe destekli akıllı ses algılama fonksiyonu ile Disney+ uygulamasına erişim kolay ve eğlenceli hâle geliyor.

Kullanıcılarına her zaman en iyi kullanıcı deneyimini ve içerik seçimini sunmaya çalışan LG, şimdi dünya çapında doksandan fazla ülkede uyumlu LG TV'lerde Disney+ uygulamasını sunuyor.