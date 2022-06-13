LG Klimalarla Yaz Ortasında Serinlik

Bunaltıcı yaz günlerinin kapıda olduğu şu günlerde LG, sunduğu akıllı klima modelleri ile sıcaklara meydan okuyor, kullanıcılara serin, keyifli ve ferah bir ortam sunuyor.

Son günlerde tüm dünya El Nino’dan bahsediyor. Kabaca, Güney Amerika kıyılarından başlayan su akıntılarının okyanus aracılığı ile atmosfere sıcak hava dağıtması sonucu değişen iklim durumunu anlatan “El Nino” Dünya Meteoroloji Örgütü’nün de gündeminde. Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yaptığı ve basında oldukça geniş yer bulan açıklamayla, küresel hava sıcaklığını yükseltmesiyle bilinen El Nino hava durumu fenomeninin, bu yılın yaz aylarından itibaren etkili olabileceği ve rekor derecede sıcaklıkların kaydedilebileceği konusunda uyardı. Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkileyecek bu hava durumu yaz aylarının, hatta sonbaharın zorlu geçmesine neden olacak gibi duruyor.

İklimlendirme ürünlerindeki iddiasını 2023 model ThinQ uyumlu klima modelleriyle sürdüren LG; tasarımlarıyla bulunduğu yeri güzelleştirirken, sağladığı serin, ferah ve temiz hava ile yaz aylarının keyifle geçirilmesini sağlıyor. Her türlü dekorasyona uyum sağlayan LG split klimalar ortam sıcaklığı üzerinde tam bir kontrol sunuyor. Üstelik LG klimalar, Dual Inverter Kompresör ile hızlı soğutma ve ısınma sağlarken klasik kompresöre sahip klimalara oranla enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor. LG ThinQ uygulaması ise, kullanıcıların klimalarını sürekli olarak takip edebilmelerini sağlıyor. Tüketiciler, klimalarını ev dışındayken bile uygulama aracılığı ile çalıştırıp kapatabilecekleri gibi, ister günlük bakımlarını ister daha kapsamlı bakım ihtiyaçlarını yine uygulama aracılığı ile görebiliyor, enerji tüketim oranlarını izleyebiliyorlar. Değişken hava sıcaklıkları karşında hem yaşam alanlarının sıcaklığını dengede tutmak hem de rahatlıktan ödün vermeden enerji tasarrufu sağlamak isteyenler ThinQ uyumlu klimaları tercih ediyorlar.

LG UV ArtCool Hem Şık Hem Enerji Tasarruflu

ThinQ özellikli LG Spilit Klima serisinden LG UV Artcool, çevresini yansıtan aynalı tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor. UVNano özelliğiyle %99,99 oranında sterilizasyon sağladığı Sağlık Bakanlığı’nca da onaylanan LG UV Artcool Klimalar, çok aşamalı filtre sistemleriyle daha sağlıklı bir hava soluma imkanı veriyor. Bu filtre sistemi, fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında sterilizasyon sağlıyor. UVnano™ teknolojisi, klimaların rüzgar üreten fanının ve havanın temiz kalmasına yardımcı oluyor. Otomatik temizleme özelliğine sahip ürünler, her zaman temiz kalmasını sağlamak için klimanın içindeki nemi otomatik olarak kurutuyor. Ayrıca, LG klimalarda bulunan “Aktif Enerji Kontrolü” özelliği sayesinde, odadaki kişi sayısı ve aktivite seviyesine göre 4 kademeli enerji kontrolü yapılabiliyor. Böylelikle, yüzde 57’ye varan enerji verimliliği sağlanabiliyor.

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LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.