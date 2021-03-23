LG, Hepsi Bir Arada Çözümlerle Geleceği Günümüze Getiriyor





LG, üstün teknolojiye sahip ürünleriyle, ‘gelecek’ temalı filmlerde görülen konforlu ve güvenli hayatı bugünden sunuyor.

Yüz tanıma sistemiyle donatılmış kapınızın sizi içeriye almak için otomatik olarak açıldığı ve ardından siz dışarıdayken cildinize, saçınıza veya giysinize yerleşmiş olabilecek mikropları ve virüsleri üzerinizden üfleyerek atan bir hava duşunun devreye girdiği bir ev hayal edin. Odadan odaya geçtiğinizde ya da farklı bir alana girdiğinizde varlığınızın algılandığını, aydınlatma ve sıcaklığın sizin tercihlerinize göre otomatik olarak ayarlandığını, AI hoparlörler aracılığıyla odanın diğer ucundan basit bir sesli komutla perdeleri bile açabildiğinizi düşünün...

İşte geleceğin evi... LG Electronics’in yenilikçi çözümleri sayesinde geleceğin akıllı evi, Güney Kore’de Seul’ün bir banliyösündeki LG ThinQ Home’da gerçeğe dönüştü.

Farklı İhtiyaçlara Eş Zamanlı Çözüm

LG ThinQ Home içerisinde kullanılan entegre çözümler, LG İş Çözümleri Şirketi’nin temel unsurları arasında yer alıyor. LG İş Çözümleri Şirketi, LG'nin entegre ev ağ geçidi aracılığıyla, LG ve ortaklarından geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini bir araya getiren, müşterilerine fayda sağlayacak, benzeri olmayan ‘Hepsi Bir Arada’ çözümler geliştiriyor. LG’nin entegre çözümleri birkaç farklı ihtiyacı eşzamanlı olarak karşılayabiliyor ve akıllı teknolojilerin uygulanmasıyla, müşterilerin yaşam kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi öğreniyor.

LG’nin müşteriye verdiği değer, firmanın karmaşık ve çeşitli ürünleri, sistemleri ve teknolojileri uyumlu bir bütün halinde sorunsuz bir şekilde entegre etme ve tamamen yeni, daha uygun bir kullanıcı deneyimi sunma becerisinden besleniyor. Bu entegrasyon sayesinde, LG donanımlı bir evde yaşayanlar, güvenlik sistemi ve dış mekan kameraları gibi çeşitli işlevlerin yanı sıra LG’nin ThinQ özellikli ev aletlerini yine LG’nin entegre ev ağ geçidinden erişilebilen ThinQ uygulaması aracılığıyla rahatça kontrol edebiliyor.

Enerji Tasarrufu Sağlayan Çözümler

LG’nin sürdürülebilirlik taahhüdü ve enerji verimliliğini artırmak için sofistike akıllı çözümlerin uygulanması LG ThinQ Home'da gösteriliyor. LG yalnızca enerji tüketimini en aza indiren ürünler geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda güneş ışığı gibi kaynaklardan yenilenebilir enerji toplamak ve depolamak için çözümler de sunuyor. Bu, bir evin enerji ayak izini ve aylık elektrik faturalarını azaltmak için çeşitli çevre dostu ürünlerin ve sistemlerin sorunsuz bir şekilde bir araya getirilebilmesini sağlıyor.

Güvenlik, rahatlık ve eğlencenin üç temel değeri etrafında tasarlanan ve LG’nin kapsamlı çözümleriyle hayata geçirilen LG ThinQ Home, modern ev yaşamının tamamen daha tatmin edici ve akıcı bir vizyonunu sunuyor. Güvenlik, ev yaşamının çok önemli bir parçası olduğu için, LG’nin yüz tanıma sistemi yalnızca yetkili kişilerin erişim sağlayabilmesini sağlıyor.

Sen Nereye, Tercihlerin Oraya

Otomatik sistemler, en yeni akıllı LG TV'ler ve ses ürünleri tarafından sağlanan eğlencenin tadını çıkarmak için daha fazla zaman ve enerji yaratarak, önemli miktarda ev ve cihaz yönetimi yapıyor. Kullanıcıların bu sistemlerden aldığı zevk, odadan odaya geçerken kişiselleştirilmiş ayarların da onunla birlikte gitmesiyle daha da artıyor. LG ThinQ Home'da 12 gelişmiş ve stratejik olarak yerleştirilmiş dedektör, bireyleri vücut boyutlarına göre belirleyebiliyor ve en kişisel alanları yaratmak için klima veya aydınlatma gibi oda ayarlarını ayarlayabiliyor.

Gelecekte LG ThinQ Home, akıllı giyilebilir cihazlar aracılığıyla bir kişinin ruh halini "okuyabilecek" ve bir LG TV'de izlemek için en uygun içeriği veya LG akıllı hoparlörler veya soundbarlarda çalınacak en iyi müziği önerebilecek. Aile bireyleri, LG ThinQ Home'a ​​yerleştirilmiş beş akıllı aynadan herhangi birinde ses ve video içeriğinin keyfini çıkarabiliyor. Aile üyeleri banyoda veya mutfakta sabah rutinlerine devam ederken, en son haberleri ve spor olaylarını takip edebiliyor veya en sevdikleri şarkıları dinleyebiliyorlar.

Sağlık Sektöründe de LG Çözümleri

LG’nin B2B Çözümleri, evi daha iyi bir yer haline getirmenin yanı sıra sağlık sektörü için yenilikçi ürünler sağlamaya da odaklanıyor. Şirketin temel dayanaklarından biri olan hastane çözümleri işinin, hızla yaşlanan mevcut nüfusta önemli bir büyüme motoru olması bekleniyor. Amaç, profesyonel sağlık bakımı ve yüz yüze olmayan teletıp bakımı gibi çeşitli çözümler sunmak. Böylelikle tıbbi hizmetler, yaşlı bakımının kalitesini artırmak için mevcut tanı ve tedavi yaklaşımından ziyade önleme üzerinde yoğunlaşabilecek.

LG’nin yenilikçi tıbbi görüntüleme çözümleri, klinik inceleme, tanı ve ameliyat için geliştirilmiş profesyonel monitörlerin yanı sıra dijital X-ışını dedektörleri ile çeşitli tıbbi ortamlar için optimize edilmiş durumda. LG’nin hastaneler için havalandırma ve enerji yönetimi gibi bütünsel sistem çözümleri, daha güvenli hasta bakımı için hoş bir ortamın korunmasına yardımcı oluyor.

LG ThinQ Home'un gösterdiği gibi, entegre akıllı ev yıllar ya da on yıllar uzakta değil, şimdi burada ve LG'nin büyüyen çözüm portföyü şimdiden günlük yaşamları daha rahat, verimli ve güvenli hale getirme yeteneğine sahip.