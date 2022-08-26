LG, IFA 2022'DE 240HZ KAVİSLİ ULTRAGEAR OYUN MONİTÖRÜNÜ TANITACAK







LG Electronics (LG), Almanya, Berlin'deki IFA 2022'de, yeni UltraGear™ OLED oyun monitörü de (model 45GR95QE) dahil olmak üzere en yeni premium monitörlerini tanıtıyor. LG'nin 240 Hz yenileme hızına sahip ilk kavisli OLED ekranı olan 45 inçlik model, oyunu maksimum düzeyde yaşamak için tasarlandı. Monitör, görsel performans ve hızın yanı sıra, profesyonel oyuncuların talep ettiği tüm özellikleri bir arada sunuyor. LG Electronics (LG), Almanya, Berlin'deki IFA 2022'de, yeni UltraGear™ OLED oyun monitörü de (model 45GR95QE) dahil olmak üzere en yeni premium monitörlerini tanıtıyor. LG'nin 240 Hz yenileme hızına sahip ilk kavisli OLED ekranı olan 45 inçlik model, oyunu maksimum düzeyde yaşamak için tasarlandı. Monitör, görsel performans ve hızın yanı sıra, profesyonel oyuncuların talep ettiği tüm özellikleri bir arada sunuyor.

LG'nin IFA 2022'deki standını ziyaret edenler, yeni UltraGear ve üstün performans için özelleştirilebilir bir kurulum sunan ödüllü UltraFine™ Display Ergo AI (model 32UQ890) de dahil olmak üzere, ev ya da ofis kullanımı için sunulan sunulan son teknoloji LG monitör ürünlerinin tamamını keşfedebilecek.

UltraGear OLED Oyun Monitörü

45GR95QE, LG'nin 21:9 en boy oranı ve WQHD (3440 x 1440) çözünürlüğe sahip ilk 45 inç kavisli OLED oyun monitörü olmasının yanı sıra, 45 inç ekran boyutunu 800R kavisle birleştiren ilk LG ekranı olma özelliği gösteriyor. Bu özellikle de sürükleyici oyun deneyimleri için mükemmel eşleştirme yapmış oluyor. Gerçek bir oyun gücü merkezi olan 45GR95QE, LG'nin etkileyici 48GQ900 UltraGear OLED oyun monitörü ile birlikte IFA 2022'de sergilenecek.

Beklendiği gibi, şirketin en yeni oyun monitörü gerçekçiliği ve tepkiyi artırarak mükemmel görüntü kalitesi sunmasının yanı sıra rakipsiz hız da sağlıyor. 240 Hz yenileme hızı ve 0,1 milisaniye Griden Griye (GTG) yanıt süresinin yanı sıra 45GR95QE, DCI-P3 renk alanının yüzde 98,5'ini, üstün HDR10 performansını ve HDMI 2.1 desteğini sağlıyor - Değişken Yenileme Hızı (VRR) ve DisplayPort 1.4 gibi özellikler dahil. Büyük boyutu, 21:9 en boy oranı, çerçevesiz tasarımı, optimum ekran eğriliği ve 800R ekram kavisi sayesinde 45GR95QE, diğer birkaç monitörün yapabildiği gibi kullanıcıları en sevdikleri PC veya konsol oyunlarına taşımaya yardımcı oluyor. Çoğu masa kurulumu için ideal boyuta sahip monitör, Yan Yana Resim (PBP) ve Resim İçinde Resim (PIP) gibi özelliklerle sorunsuz çoklu görev sağlıyor.

UltraGear markasının ilk kavisli OLED oyun monitörü olan 45GR95QE, 800R kavis ve LG'nin Parlama Önleyici Düşük Yansıma (AGLR) kaplamasına sahipken, bir önceki modelle (model 48GQ900) aynı mükemmel OLED görüntü kalitesini sunuyor. Bu önemli geliştirme, kullanıcının oyunun içinde olma hissini artırmaya yardımcı oluyor, 45 inçlik çarpıcı ekranla sarıyor ve aynı zamanda rahatsız edici, görsel dikkat dağıtıcıları azaltıyor. LG'nin sektör lideri OLED ekran teknolojisi, özellikle uzun ve kesintisiz oyun oturumlarında kendilerini kaybetmekten hoşlanan kullanıcıların gözlerini daha az yoruyor.

UltraFine Ergo AI Monitör

CES 2022 İnovasyon Ödülü sahibi LG'nin UltraFine Display Ergo AI, IFA 2022'de merakla beklenen ilk çıkışını yapıyor. Çığır açan 32UQ890, gün boyunca sürekli ergonomik konfor sağlamak için konumunu otomatik olarak ayarlayabilen ilk LG monitörü olma özelliği gösteriyor. Gelişmiş AI'dan yararlanan yerleşik bir kamera ile UltraFine Display Ergo AI, kullanıcının duruşunu sürekli olarak analiz ediyor. Ekran yüksekliğinde (0 ~ 160mm) ve eğimde (-20º ~ +20º) otomatik olarak ince değişiklikler yaparak*, tek bir konumda çok uzun süre kalmalarını veya zamanla kötü duruşa düşmelerini önlüyor. 32UQ890, AI Motion, Sürekli Hareket ve Periyodik Hareket olmak üzere ergonomiyi artıran üç moda sahip. IFA sırasında LG'nin standında gösterilecek olan AI Motion, kullanıcının göz seviyesini takip ediyor ve bir değişiklik algılandığında yüksekliği ve eğimi ayarlıyor.

LG'nin UltraFine Display Ergo AI'si, yüzde 95 DCI-P3 kapsama alanı ve mükemmel HDR görüntü reprodüksiyonu ile 31,5 inç 4K (3840 x 2160) IPS ekrana sahip. LG'nin AI teknolojisi ile akıllıca ayarlanabilen birinci sınıf, yüksek çözünürlüklü ekran ve eklemli bir standın birleşimi olan 32UQ890, meşgul profesyoneller için maksimum konfor sağlamak üzere tasarlanmış özelleştirilmiş bir iş istasyonu çözümü olarak tanımlanıyor.

LG Electronics İş Çözümleri Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Seo Young-jae, şunları söyledi: “LG'nin IFA 2022'de sergilenen yenilikçi ürün portföyü, günümüzün çeşitli tüketicilerinin ihtiyaçlarını ve yaşam tarzlarını karşılamak için en son trendleri ve teknolojileri benimsiyor. Yepyeni UltraGear OLED oyun monitörümüz, kavisli ekranı, parlama önleyici çözümü ve ultra hızlı 240Hz yenileme hızıyla oyun deneyimini bir üst seviyeye taşırken, UltraFine Display Ergo AI, ergonomik özellikleri ve fütüristik tasarımıyla benzersiz bir kullanıcı konforu sunuyor. Bu olağanüstü ürünlerin her ikisini de IFA'da lanse etmekten ve pandemi nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra Berlin'de tekrar sahada olmaktan heyecan duyuyoruz.”