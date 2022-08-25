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LG Akıllı Ev Deneyiminin Geleceğine Katkı Sağlamak İçin Home Connectivity Alliance’a Katıldı

Kurumsal 08/25/2022
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LG Electronics (LG), açık işbirliği ve inovasyon yoluyla daha iyi akıllı ev deneyimleri sunmaya kendini adamış bir kuruluş olan Home Connectivity Alliance'ın (HCA) Yönetim Kurulu’na seçildiğini duyurdu. 2022'de kurulan ve bir dizi akıllı ev çözümü üreticisinden oluşan ittifak, güvenli, emniyetli ve birlikte çalışabilir bir bağlantılı ev ekosistemi sağlamayı amaçlıyor. Birliğin üyeleri arasında, LG'ye ek olarak, aralarında Samsung, Arçelik, Electrolux, Haier, GE Appliances ve Trane Technologies’in de bulunduğu 13 küresel marka yer alıyor. Birlik, Buluttan Buluta (C2C) birlikte çalışabilirlik için yönergeler geliştirip uygulayarak farklı markalara ait çeşitli cihaz ve hizmetlerin sorunsuz uyumluluğunu sağlamayı amaçlıyor.
 
LG, birliğin yönetim kurulu üyesi olarak, yakında tüketicilerine diğer birlik üyelerinin üyelerinin akıllı ev çözümlerini LG ThinQ™ uygulamasını kullanarak kontrol etme ve izleme rahatlığını getirecek. Kullanıcılar ayrıca diğer HCA üyesi şirketlerin akıllı ev platformları aracılığıyla LG cihazlarını yönetebilecekler.
 
Home Connectivity Alliance Başkanı Yoon Ho Choi, “LG'yi birliğin yönetim kuruluna dahil olmasından mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Sektör lideri olarak LG, birlikte çalışabilirliğin gerçekten kusursuz bir akıllı ev deneyimi için gerekli olduğunu biliyor. Küresel kurul üyelerimizin kolektif içgörülerinden ve deneyimlerinden yararlanarak, bağlantılı evin evrimini ilerletmeye ve tüketicilere daha kolay, daha akıllı bir yaşam tarzı sağlamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
 
LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Lyu Jae-cheol ise, “Home Connectivity Alliance'ın yönetim kuruluna katılmaktan çok memnunuz ve benzer düşünen şirketlerle çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Birliğe dahil olma kararımız, LG'nin açık inovasyon ve işbirliği sözü ve tüketicilere günlük yaşamlarında daha fazla seçenek ve daha fazla kolaylık sağlama ve bağlantılı ev deneyiminin geleceğini yönlendirme misyonu ile tutarlılık gösteriyor” dedi. 
 
Eylül ayındaki IFA 2022 sırasında, Berlin'de bulunacak LG ve diğer birlik üyeleri, ziyaretçilere en yeni akıllı ev çözümlerinin markalar arası birlikte çalışabilirliğine dair bir ilk bakış sunacak.
 
 
 
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