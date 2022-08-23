LG, IFA 2022'DE KİŞİSEL ZEVKLERDE YENİ DÖNEM AÇAN 'MASA TİPİ' HAVA TEMİZLEYİCİSİNİ TANITACAK





LG Electronics (LG), yeni hava temizleyicisi PuriCare Objet Collection Aero Furniture'ı IFA 2022'de sunuyor. Bu yılın başlarında CES'te tanıtılan yeni masa tip model PuriCare AeroTower'ın devam serisi, şık mobilya ve gelişmiş hava temizleyici arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak, bireysel tercihleri karşılamak üzere uyarlanabilen tasarımıyla, 360 derece hava temizleme ve kullanıcı dostu özellikleri karşılıyor. LG Electronics (LG), yeni hava temizleyicisi PuriCare Objet Collection Aero Furniture'ı IFA 2022'de sunuyor. Bu yılın başlarında CES'te tanıtılan yeni masa tip model PuriCare AeroTower'ın devam serisi, şık mobilya ve gelişmiş hava temizleyici arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak, bireysel tercihleri karşılamak üzere uyarlanabilen tasarımıyla, 360 derece hava temizleme ve kullanıcı dostu özellikleri karşılıyor.

Zarif ve kompakt LG Aero Furniture, tek kişilik yatak odası, çalışma odası veya stüdyo gibi daha küçük alanlar için mükemmel kılan nispeten küçük bir boyuta sahipken, kullanıcıların kişisel zevklerine veya ev dekorlarına uyması için ünitenin tabanının rengi (Crème Rose, Creme Yellow - Creme Grey) ) ve masa tablasının şekli (Yuvarlak veya Raylı) seçilerek kişiselleştirebiliyor.

LG'nin yenilikçi, yeni ürününün pürüzsüz üst yüzeyi, ev eşyalarını saklamak veya dekoratif objeleri sergilemek için kullanışlı bir alan sağlıyor. Ayrıca cihazı açmak/kapatmak ve hava akışı modlarını ve ortam aydınlatma özelliklerini yönetmek için alt kısmında kolay kontrol sağlamak mümkün. Masanın kenarına yakın bir yerde zarif bir şekilde yerleştirilmiş ve yüzeyiyle aynı hizada, Wi-Fi bağlantısını, hava kalitesini, hava akış gücünü ve yükseltme durumunu gösteren bir dizi küçük gösterge ekranı da üründe mevcut..1

Dahası, yeni Aero Furniture, daha kişiselleştirilmiş bir kullanıcı deneyimi için bir çok ince düşünülmüş özellikler sunuyor. Kullanıcılar, masaüstündeki yerleşik kablosuz şarj cihazı2 aracılığıyla akıllı telefonlarını ve kablosuz kulakiçi kulaklıklarını rahatlıkla şarj edebiliyor ve ortam aydınlatması özelliğiyle hoş bir atmosfer oluşturabiliyor. Sekiz farklı renk seçeneği sunan Aero Furniture'ın ortam aydınlatması, LG ThinQ™ uygulaması kullanılarak kolayca kontrol edilebilir. Ayrıca, LG'nin benzersiz hava temizleyicisi, eski cihazlardan ve elektronik ürünlerden toplanan yeniden kullanılabilir plastikten üretilen bileşenleri ve yeniden kullanılabilir malzemelerden yapılmış ambalajlarda taşınması ile sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.



Ek olarak LG, yakın gelecekte yeni hava temizleyicisinin sınırlı sayıda sürümlerini piyasaya sürecek. Popüler Güney Koreli ressam Kim Sun-woo gibi tanınmış sanatçılar tarafından tasarlanan özel masa üstü dekorasyonlarına sahip modellerin yanı sıra şirket, yeni geliştirilen sürdürülebilir malzemelerle yapılmış modelleri piyasaya sürecek.

LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi başkanı Lyu Jae-cheol, "Özelleştirilebilir tasarımı, gelişmiş hava temizleme ve kullanıcı odaklı özellikleri ile Aero Furniture, tüketicilerin sağlıklı, konforlu ve daha kişiselleştirilmiş bir ev yaratmalarına yardımcı oluyor" dedi. LG, dünya çapındaki tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap vererek daha sağlıklı ve daha iyi bir yaşam için yenilikler geliştirmeye devam edecek” dedi.

LG, 2-6 Eylül tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2022'deki sergi standında (Salon 18, Messe Berlin) yeni Aero Mobilya dahil en son yeniliklerini sergileyecek.

1 Yükseltme göstergesi, LG ThinQ uygulaması aracılığıyla bir güncelleme yüklendiğinde yanar.