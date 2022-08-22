LG'nin Eko-Bilinçli Alttan Donduruculu Buzdolabı IFA 2022'de Üst Düzey Enerji Verimliliğini Gururla Gösteriyor



LG Electronics (LG), Avrupa pazarı için ürettiği en son model alttan donduruculu buzdolabını IFA 2022'de tanıtıyor. Yeni model, LG'nin enerji tasarruflu Inverter Linear Kompresör'üTM, geliştirilmiş iç bölmesi ve şirketin LinearCoolingTM ve DoorCooling+TM gibi son "tazelik" teknolojileri ile daha sürdürülebilir bir mutfak sunuyor.



LG Electronics (LG), Avrupa pazarı için ürettiği en son model alttan donduruculu buzdolabını IFA 2022'de tanıtıyor. Yeni model, LG'nin enerji tasarruflu Inverter Linear Kompresör'ü, geliştirilmiş iç bölmesi ve şirketin LinearCoolingve DoorCooling+gibi son "tazelik" teknolojileri ile daha sürdürülebilir bir mutfak sunuyor.

LG'nin alttan donduruculu buzdolabı, Avrupa Komisyonu'nun katı enerji standartları sistemi kapsamında mümkün olan en yüksek derece olan A enerji derecesine sahip.1 LG, A derecesini kazanmak için, buzdolabının kondansatörünün ve ısı eşanjörünün yapısını iyileştirirken soğuk havanın buzdolabının her yerine daha verimli ve eşit bir şekilde iletilmesini sağlamak için hava akışı yolunu geliştirdi.

LG'nin yeni buzdolabı ayrıca yüksek verimliliğe sahip ve son derece dayanıklı Inverter Linear Kompresör kullanıyor. Şirketin dikkat çekici kompresörü sayesinde, alttan donduruculu, A enerji sınıfına sahip diğer LG buzdolabı modelleri ile karşılaştırıldığında yıllık enerji tüketiminde yüzde 10 azalma sağlayarak tüketicilerin evdeki enerji ayak izlerini düşürmelerine ve elektrik faturalarından tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.2

Ek olarak, yüksek performanslı yeni model, LG'nin tazeliği artıran LinearCooling ve DoorCooling+ teknolojilerini de sunuyor. LinearCooling, sıcaklık değişimlerini azaltarak3 gıdaların daha uzun süre taze kalmasına yardımcı oluyor. 4 DoorCooling+ ise soğuk havayı buzdolabı bölmesinin üst kısmından kapı sepetleri gibi ulaşılması zor alanlara iletiyor.

Yeni alttan donduruculu buzdolabı, uygun bir kullanıcı deneyimi için, akıllı telefonlardan LG ThinQTM uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor ve izlenebiliyor. Bu sayede kullanıcılar istedikleri yerden ayarları yöneterek çalışma durumunu kontrol ediyor.

Buzdolabının 2 kademeli katlanır rafı ve içecek rafı kullanımda daha fazla kolaylık sağlıyor. 2 kademeli katlanır raf gerektiğinde daha büyük eşyaları yerleştirmek için katlanabilirken içecek rafı ise aynı anda beş şişe alabiliyor. Ayrıca yeni model, LG'nin Metal Fresh™ kaplamasının içeride kullanılması ile tarzını üst seviyeye çıkartıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Bölümü Başkanı Lyu Jae-cheol, yeni alttan donduruculu buzdolabının gıdaları alındığı günkü gibi taze tutmak için LG'nin en son teknolojilerinden yararlandığını, üstün enerji verimliliği ve bir çok kullanıcı dostu özellik sunduğunu belirterek "Sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak ve daha iyi bir mutfak deneyimi sağlamak için tasarlanan yeni buzdolabımız, Avrupa pazarının talep ettiği performansı, rahatlığı ve stili sunuyor" diyor.

LG'nin 2-6 Eylül tarihleri arasında IFA 2022'deki standını (Salon 18, Messe Berlin) ziyaret edenler, daha iyi bir yaşam için birçok yeniliğin yanı sıra mat siyah kaplamalı çarpıcı alttan donduruculu buzdolabını da inceleme fırsatına sahip olacaklar.

1 Avrupa Komisyonu, Mart 2021'de ev aletleri enerji derecelendirme standartlarını gözden geçirdi. Bu kapsamda, önceki A+++ ila D ölçeği yerine A'dan G'ye değişen yeni bir enerji etiketi derecelendirme sistemi tanıtıldı. (https:/ /ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_818)

2 IEC 62552 test standardına göre ev tipi soğutma/dondurucu enerji tüketimi test sonuçlarına göre, LG'nin yeni alt dondurucusunun yıllık enerji tüketimi 99KWh iken, geleneksel LG'nin alt dondurucusunun yıllık enerji tüketimi 110KWh'tir.

3 LG buzdolabı modelleri Alttan donduruculu GBB72NSDFN (±0.5C°), yüksüz ve normal sıcaklık ayarı arasında taze gıda bölmesindeki ortalama tepeden tepeye sıcaklık dalgalanmasını karşılaştıran, LG'nin dahili test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanmaktadır. Sonuçlar gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.