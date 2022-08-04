LG, Serinleterek Kazandırıyor







LG Electronics (LG), 04 - 22 Ağustos 2022 tarihleri arasında, LG UVNano serisi UV Sirius (DC09RTH, DC12RTH, DC18RH, DC24RH) ve UV Artcool (AC12BH, AC18BH) klima alan tüketicilere 1.000 TL’ye⃰ varan Sodexo Flexogift hediye kodu armağan ediyor. Tüketiciler, Sodexo Flexogift hediye kodları ile gıdadan giyime, teknolojiden e-ticarete bir çok farklı satış noktasında alışveriş yapabiliyorlar. LG Electronics (LG), 04 - 22 Ağustos 2022 tarihleri arasında, LG UVNano serisi UV Sirius (DC09RTH, DC12RTH, DC18RH, DC24RH) ve UV Artcool (AC12BH, AC18BH) klima alan tüketicilere 1.000 TL’ye⃰ varan Sodexo Flexogift hediye kodu armağan ediyor. Tüketiciler, Sodexo Flexogift hediye kodları ile gıdadan giyime, teknolojiden e-ticarete bir çok farklı satış noktasında alışveriş yapabiliyorlar.

Kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicilerin, 4- 22 Ağustos tarihleri arasında satın aldıkları ürünün kurulumunu fatura tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine yaptırmaları ve 22 Eylül 2022 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki LG UVNano Split Klima Sodexo FlexoGift Kampanyası kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.





LG UVNano Klimalarla Hijyenik Hava





LG UVNano serisinde bulunan LG UV Sirius ve LG UV Artcool klimalar, 4 aşamalı filtre sistemiyle her zamankinden daha temiz ve ferah hava sunuyor. LG UV Sirius ve LG UV Artcool’un otomatik temizleme özelliği fandaki bakteri ve küfleri yakalayabiliyor. Klimaya giren hava ve klima fanı, LG’nin UVNano teknolojisi ile temizleniyor böylelikle daha temiz ve hijyenik hava sağlanıyor. Iyonizer özelliği ise, zararlı partikülleri yüksek oranda filtreliyor ve kokuları gideriyor. Böylelikle, %99.99 oranında sterilize edilmiş bir hava elde ediliyor. LG UVNano klimaların bu özelliği Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmış durumda.





LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan da kontrol edilebilen LG UV Sirius ve LG UV Artcool sahipleri, evde olmadıkları sırada bile klimalarını çalıştırıp kapatabiliyorlar. Ayrıca, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu izleyebiliyorlar.





10 yıl garantili Dual Inverter Komprasörü ile hızlı soğuma / ısınma da sağlayan klimalar, klasik komprasöre sahip klimalara oranla enerji tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor.



