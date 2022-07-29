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Oyunda Mükemmellik Arayanlar İçin: LG 27GP850

Monitör 07/29/2022
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LG Electronics’in (LG), 27 inçlik LG Monitör yüksek çözünürlüklü (2560x1440) IPS ekranı ile sunduğu geniş açılı görüntüler ve DCI-P3 renk spektrumunun yüzde 98’ini kapsamasıyla rakipsiz bir renk kontrolü sağlıyor. Sahip olduğu VESA 400 ekranı, 400 nit'e kadar parlaklığa ulaşırken, oyuncuların savaş alanlarını geliştiricilerin amaçladığı gibi tüm dramatik renklerle görmelerine yardımcı oluyor. 165 Hz'lik (Hız aşırtma 180 Hz) ultra yüksek hız, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlıyor. Bu sayede oyuncular rakiplerine hızlı tepki verebiliyorlar ve kolayca hedefe nişan alabiliyorlar.
 
LG Nano IPS ekran’ın sunduğu olağanüstü renk doğruluğu özellikle oyun profesyonellerine, görüntü üzerine çalışanlara ve içerik oluşturucularına ön izleme ve düzenleme sırasında üstün parlaklık ve kontrast üretme imkanı sağlıyor. 
 
NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-SYNC® Uyumlu 27GP850 monitör, ekran yırtılmasını ve takılmayı en aza indirerek sorunsuz ve hızlı bir oyun deneyimi sağlıyor. Ekran yırtılmasını ve takılmayı neredeyse ortadan kaldıran AMD FreeSync™ Premium teknolojisi ile  oyuncular, yüksek çözünürlüklü ve hızlı tempolu oyunlarda kesintisiz ve akıcı hareket deneyimi yaşıyorlar.
 
LG 27GP850, göz alıcı ve neredeyse çerçevesiz tasarımla oyun deneyimini mümkün kılıyor. Ekranın eğimini, yüksekliğini ve eksenini değiştirmek için ayarlanan ekran tabanı, daha rahat oyun deneyimine yardımcı oluyor. Gelişmiş oyun GUI'si tüm oyunlar için özelleştirilmiş modları, oyunseverleri, FPS veya RTS modunu seçerek ve kendi deneyimlerini özelleştirebilme imkanı sağlıyor. Ayarlar her tür oyun için ayarlanabilir ve optimize edilebiliyor. Dinamik Hareket Senkronizasyonu ile ise, giriş gecikmesi azaltılabiliyor, böylelikle oyuncuların kritik anları gerçek zamanlı olarak yakalamalarına yardımcı oluyor.
 
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