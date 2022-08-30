LG, IFA’da Ayakkabı Bakım Çözümlerinin Bir Parçası Olarak Ayakkabı Şekillendirme ve Bakım Kutusu Sunuyor







LG Electronics (LG), IFA 2022'de LG StylerTM ShoeCase ve ShoeCare'i tanıtarak evde ayakkabı bakımı deneyiminde devrim yaratıyor. Şirketin hijyeni artıran TrueSteam teknolojisiyle donatılan LG'nin toplam ayakkabı bakımı çözümü, yeni yaşam tarzına uygun olarak, yenilikçi, özelleştirilmiş ayakkabı bakım ve depolama imkanı sunuyor. LG'nin şirket içi araştırması, bu 'spor ayakkabıların' yalnızca sevilen ayakkabılarını daha fazla öne çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda onlara en uygun bakımı sağlayan bir çözümden büyük ölçüde fayda sağlayacağını ortaya koyuyor. LG Electronics (LG), IFA 2022'de LG StylerShoeCase ve ShoeCare'i tanıtarak evde ayakkabı bakımı deneyiminde devrim yaratıyor. Şirketin hijyeni artıran TrueSteam teknolojisiyle donatılan LG'nin toplam ayakkabı bakımı çözümü, yeni yaşam tarzına uygun olarak, yenilikçi, özelleştirilmiş ayakkabı bakım ve depolama imkanı sunuyor. LG'nin şirket içi araştırması, bu 'spor ayakkabıların' yalnızca sevilen ayakkabılarını daha fazla öne çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda onlara en uygun bakımı sağlayan bir çözümden büyük ölçüde fayda sağlayacağını ortaya koyuyor.

Şeffaf panelli LG Styler ShoeCase, ayakkabı depolamak için alan dostu bir çözüm olarak sunuluyor. Styler ShoeCase, neme ve kumaşı solduran UV ışığına1 karşı koruma sağlayarak ayakkabıların saklanması için ideal ortamı yaratmanın yanı sıra, 360 derece dönebilen iç raflarıyla, ayakkabı tutkunlarının en sevdikleri çiftleri sergilemeleri için harika bir yol sunuyor.

Bulaşık makineleri ve Styler dahil olmak üzere LG'nin en son teknoloji ev aletlerinin çoğu gibi IFA'da ilk kez sahneye çıkan buhar teknolojisine sahip bir giysi bakım çözümü LG Styler ShoeCare, 'canlandırıcı' bir ayakkabı yönetimi deneyimi sunmak için LG’nin TrueSteam teknolojisini kullanıyor. Ayrıca, nemi emmek ve ayakkabılardaki kokuları gidermeye yardımcı olmak için Zeo-Dry filtresinin zeolitin emici özelliklerinden yararlanarak ayakkabıları giymeyi daha keyifli hale getiriyor. 2

Ayrıca, yeni LG Styler ShoeCare çözümü, 10 farklı opsiyonuyla deri, süet ve spor ayakkabı dahil olmak üzere çeşitli ayakkabı türlerinin yönetimini optimize ediyor. Ayakkabının tipine ve kumaşına bağlı olarak, ayakkabıyı yenilemek için TrueSteam kullanımını kontrol ediyor. Dahası, LG'nin devrim niteliğindeki sessiz ve verimli ürünü, yalnızca 37 dakikada (standart opsiyon), dört çift ayakkabıyı yenilerken, sessiz (35 desibel) ve verimli bir performans sağlıyor.

LG Styler ShoeCare ayrıca, yenilenen ayakkabıların içini kurutan ve her bir çiftin yüksekliğine göre zahmetsizce ayarlanabilen LG'nin benzersiz çoklu Hareketli Nozulu özelliğine sahip. Ayrıca Dual Care System özelliği sayesinde kullanıcılar aynı anda iki farklı ayakkabı tipini (farklı kumaş bakım ihtiyaçları olan) temizleyebiliyor.

Daha rahat bir ayakkabı bakımı deneyimi için kullanıcılar, LG Styler ShoeCase ve ShoeCare için ve ThinQ uygulaması aracılığıyla çeşitli hizmetlere erişebiliyor. LG'nin sezgisel uygulaması, kullanıcıların Styler ShoeCase ve ShoeCare'i uzaktan kontrol etmelerine ve izlemelerine olanak tanıyor. LG ayrıca, ThinQ uygulamalarının Yükseltme Merkezi aracılığıyla kullanıma sunulacak ayakkabı bakım cihazlarına yeni özellikler ve işlevler getirmek için çeşitli yaşam tarzı markalarıyla ortaklık kuruyor.

LG Electronics Ev Aletleri ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi: “LG'nin yeni Styler ShoeCase ve ShoeCare ürünleri, kişinin ayakkabılarını hijyenik olarak temizlemesi, saklaması ve sergilemesi için eksiksiz bir ayakkabı bakım çözümü oluşturuyor. En son teknolojilerimizi kullanan ve uygun kontrol ve tasarım sunan bu çığır açan ürünler, ayakkabı koleksiyonlarını yönetmenin daha iyi ve daha eğlenceli bir yolunu arayan tüketiciler için ideal. Evde daha iyi bir yaşam için yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz.”

IFA 2022 ziyaretçileri, LG'nin Styler ShoeCase ve ShoeCare dahil olmak üzere en son yeniliklerini şirketin (Salon 18, Messe Berlin) 'deki standında deneyimleyebiliyorlar.