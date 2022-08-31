LG ile Bayram Gibi Bayram





Kalabalık ailelerin bir araya geldiği, eş, dost, akraba hep birlikte büyük sofraların kurulduğu bayram döneminde en büyük ihtiyaçlardan biri de, geniş, yiyecekleri taptaze tutacak teknoloji ile donatılmış buzdolapları. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran LG Buzdolapları, büyük tencerelerin bile sığabileceği geniş iç hacimleri, enerji tasarrufu sağlamaları, 10 yıl garantili Inverter motorları, sessiz çalışmaları ve yiyecekleri uzun süre taze tutan üstün teknolojileri ile en geniş sofraların bile ihtiyacını karşılıyor. Kalabalık ailelerin bir araya geldiği, eş, dost, akraba hep birlikte büyük sofraların kurulduğu bayram döneminde en büyük ihtiyaçlardan biri de, geniş, yiyecekleri taptaze tutacak teknoloji ile donatılmış buzdolapları. Kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran LG Buzdolapları, büyük tencerelerin bile sığabileceği geniş iç hacimleri, enerji tasarrufu sağlamaları, 10 yıl garantili Inverter motorları, sessiz çalışmaları ve yiyecekleri uzun süre taze tutan üstün teknolojileri ile en geniş sofraların bile ihtiyacını karşılıyor.

Bayramı tüketiciler için bir fırsata çeviren LG Electronics (LG), 05 – 20 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kampanya ile, LG Brandshop, Teknosa ve Media Markt’lardan alınan seçili⃰ LG markalı buzdolabı modellerine 1.000 TL’ye varan Sodexo Flexogift hediye kodu armağan ediyor. Tüketiciler, Sodexo Flexogift hediye kodları ile gıdadan giyime, teknolojiden e-ticarete bir çok farklı satış noktasında alışveriş yapabiliyorlar. Böylelikle buzdolabı ihtiyacını karşılayan tüketicilerin, bayram alışverişleri, LG’nin hediyesi Sodexo Flexogift hediye kodları ile bedavaya geliyor.

Tüketicilerin kampanyaya katılabilmesi için en geç 20 Temmuz 2022 tarihine kadar http://www.lgkampanya.com adresindeki bilgileri doldurmaları, satın aldıkları ürünün faturasının fotoğrafını ve kurulum belgelerini net ve okunur şekilde yüklemeleri gerekiyor. Sodexo Flexogift hediye dijital kodu gönderimi www.lgkampaya.com adresine girilen telefon numaralarına yapılıyor.

⃰ Model Hediye Detayi:

Teknosa

1.1508.0217-LG GR-F802HLHU.APZPLTK 636 LT GRİ NO FROST BUZDOLABI 1000 TL para yüklü FlexoGift Kart

1.1508.1355-LG GR-H802HQHJ 636 LT BUZDOLABI 1000 TL para yüklü FlexoGift Kart

1.1508.0213-LG GN-H702HLHU 546 LT GRİ NO FROST BUZDOLABI 750 TL para yüklü FlexoGift Kart

1.1508.1353-LG GN-H702HQHU 547 LT BUZDOLABI 750 TL para yüklü FlexoGift Kart

MediaMarkt:

1215183 GR H802HLHJ.APZPLTK 1000 TL para yüklü FlexoGift Kart

1175870 GN-H702HLHU.APZPLT 750 TL para yüklü FlexoGift Kart

LG Brandshop:

GR-F802HLHU.APZPLTK 1000 TL para yüklü FlexoGift Kart

GR-H802HLHJ.APZPLTK 1000 TL para yüklü FlexoGift Kart

GR-H802HQHJ.ASWPLTK 1000 TL para yüklü FlexoGift Kart

GN-H702HLHU.APZPLTK 750 TL para yüklü FlexoGift Kart

GN-H702HQHU.ASWPLTK 750 TL para yüklü FlexoGift Kart





