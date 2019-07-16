LG Kurutucu Pazarındaki Payını Hızla Artırıyor

LG’nin DUAL Inverter Isı Pompası™ ve Otomatik Temizleme Kondenser Sistemi Optimum Verimlilik, Performans ve Rahatlık Sağlıyor.

Global giysi bakımı pazarındaki payını genişletme konusunda agresif bir stratejiye sahip olan LG Electronics (LG), gelişmiş DUAL Inverter Isı Pompası kurutucusunun pazar payını 2018’e oranla yüzde 35 artırarak, yüzde 50’ye çıkartmayı hedefliyor.

Enerji verimliliği ve havadaki partikül yönetiminin dünya üzerinde giderek daha önemli hale gelmesi, hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan pazarlarda tüketiciler tarafından yeni kurutma teknolojilerinin benimsenmesini sağlıyor. LG’nin, Otomatik Temizleme Kondenserli DUAL Inverter Isı Pompası kurutucusunun, LG’nin güçlü bir marka algısına sahip olduğu bölgeler olan Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'daki tüketicilerin beklentilerini aşması bekleniyor. LG’nin, Otomatik Temizleme Kondenserli DUAL Inverter Isı Pompası kurutucusu Türkiye’de de Temmuz ayı içerisinde satışa çıkıyor.

LG’nin gelişmiş kurutucusu, tüketicilerin arzu ettiği verimli ve etkili kurutmayı sağlamak amacıyla, LG’nin endüstri lideri DUAL Inverter Isı Pompasını içeriyor. Pompa, soğutucuyu sıkıştırmak için eşzamanlı olarak çalışan iki silindir kullanıyor. Bu sistem, daha hızlı kuruma süresi, gelişmiş performans ve A +++ enerji tasarrufu ile yüzde 10 enerji verimliliği elde edilmesini sağlıyor. DUAL Inverter Isı Pompası kurutucusu, diğer kurutuculardan daha düşük bir sıcaklıkla çalışarak daha hassas bir kurutma gerçekleştiriyor ve giysilerdeki kırışıklığı en aza indiriyor.

Daha fazla verimliliğe ek olarak, LG kurutucu, Otomatik Temizleme Kondenser özelliği ile kullanıcılara kolaylık sunuyor. Günümüzdeki kurutucuların en can sıkıcı yönleri olarak, uygun hava sirkülasyonunu bloke eden ve enerji tüketimini artıran kondansatör üzerinde biriken tüy, toz ve elyaf miktarı olarak gösteriliyor. LG DUAL İnvertörlü Isı Pompası kurutucusu, kondenserdeki tiftik ve tozu otomatik olarak temizlemek için güçlü su püskürtüleri kullanıyor ve kullanıcıların bu tozları elle temizleme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company Başkanı Song Dae-hyun “Hem gelişmiş, hem de gelişmekte olan pazarlardaki yoğun tüketiciler, daha verimli ve zaman kazandıran cihazlar satın alma isteklerini dile getiriyor. Bu anlamda, DUAL İnvertörlü Isı Pompalı kurutucumuz, mevcut olduğu pazarlarda müşterilerimizin açık ara favorisi durumunda. Yeni müşterilerin de bu kurutucunun avantajlarından faydalanacağına eminiz” dedi.