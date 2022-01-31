LG, Medikal Monitörleriyle Sağlık Profesyonellerine Kolaylık Sağlıyor





Teknoloji devi LG, sahip olduğu bilgi birikimini sağlık sektörüne aktarıyor. LG yetkinliği ile üretilen medikal cerrahi ve klinik inceleme monitörlerinden, dijital x-ray dedektörüne kadar çeşitlilik gösteren görüntü cihazları, sağlık profesyonellerine teşhis süreçlerinde kusursuz görüntü kalitesi sunuyor. Ergonomik tasarımları ile LG medikal görüntüleme teknolojileri, sağlık sektörü çalışanlarının hayatlarını kolaylaştırıyor.

LG Electronics (LG), ileri teknolojisini sağlık alanına da sunuyor. Hayatın her alanında tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıran ve onlara konfor sunan LG; sağlık sektörü çalışanlarına sunduğu monitörleriyle, sektör çalışanlarının performanslarını artırıyor, iş süreçlerini kolaylaştırıyor ve hastaların tedavi sürecine önemli bir katkıda bulunuyor. Medikal ürünleriyle de tüm dünyada adından söz ettiren LG, üstün görüntü kalitesi ile sağlık çalışanlarının güvenilir ve doğru tanı koymasına yardımcı oluyor.

LG’nin Medikal Onaylı Klinik İnceleme Monitörleri, Teşhis Monitörü, Cerrahi Monitörleri ve Dijital X-ray Dedektörleri, hastalıkların ilerlemeden önüne geçilmesindeki en büyük kriter olan erken teşhiste büyük bir fark yaratıyor. LG’nin ileri teknoloji ile üretilen teşhis monitörleri, erken teşhiste uzmanlara büyük destek sağlıyor. Özellikle görüntü kalitesi ve radyoloji için en önemli özelliklerden biri olan gri renk keskinliği ile öne çıkan monitörler, radyolog ve doktorların en büyük yardımcısı konumunda. LG monitörleri öne çıkaran en önemli özellik; 6 MP olarak 2 ekran halinde kullanılabiliyor olması... Sağlık sektöründe genellikle 5 MP’lik iki ayrı monitör yan yana kullanılırken LG’nin yeni ürünleri doktoralara tek monitörden iki görüntüyü inceleme, karşılaştırma imkanı sağlıyor.

LG 31,5" 4K IPS Cerrahi Monitör, Dijital Röntgen Dedektörü (DXD), 31,5'' 8MP (3840x2160) IPS Teşhis Monitörü, LG 3MP Teşhis Monitörü, 1.3 MP Klinik Değerlendirme Monitörü, LG 8MP Klinik İnceleme Monitörü, LG 8MP Cerrahi Monitör, LG Full HD Cerrahi Monitör, Mamografi için 31 inç 12 MP Teşhis Monitörü yüksek çözünürlük, doğru gri tonlama, arka ışık parlaklık dengesi, doğru görüntülerde minimum bozulma, kendinden kalibrasyon özellikleri ile tanı koymayı kolaylaştırırken, ergonomik tasarım ve optimum ekran parlaklığı, sağlık çalışanlarında, uzun çalışma saatlerinin neden olduğu kronik ağrıyı ve göz yorgunluğunu azaltıyor.

LG Medikal Monitörleri incelemek için: https://www.lg.com/tr/business/medikal-goruntuleme-teknolojileri