LG 2021 Finansal Sonuçlarını Açıkladı





LG Electronics’in tarihinde elde edilen en yüksek tam yıl ve 4. çeyrek gelirlerinde Premium Ürünler ve TV’lerin Payı Büyük.

LG Electronics Inc. (LG), güçlü performansını 2021'de de sürdürerek, 74,72 trilyon KRW (63,16 milyar ABD Doları) tam yıl satışla tarihinin en yüksek yıllık gelirini elde etti. 2020'ye göre yüzde 28,7'lik bu artış, öncelikle Premium Beyaz Eşya ve OLED TV'lerin daha güçlü satışlarına bağlandı. 3,86 trilyon KRW (3,27 milyar ABD Doları) olan işletme karı, önceki yıla göre yüzde 1 düşerek kayda değer bir değişiklik göstermedi.

LG ayrıca, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20,7 artışla 21,01 trilyon KRW (17,76 milyar ABD Doları) gelirle dördüncü çeyrekte rekor satış rakamı bildirdi. Çeyrekte 677,7 milyar KRW (572,87 milyon ABD Doları) olan işletme karı, büyük ölçüde daha yüksek hammadde ve küresel lojistik maliyetleri gibi faktörler nedeniyle bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,4 azaldı. Zorlu iş koşulları 2022’de de sürerken, LG, maliyet yapısını daha da iyileştirmenin yanı sıra Premium Ürünlerinin ve TV'lerinin küresel pazardaki varlığını genişletmeye devam ederek rekabet gücünü güçlendirme yolunda ilerliyor.

LG Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, büyük ölçüde hijyen ürünleri gibi yeni cihaz kategorilerindeki güçlü performansın etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artışla 27,11 trilyon KRW (22,92 milyar ABD Doları) olan 2021 geliriyle rekor kıran bir yıl daha gördü. 2,22 trilyon KRW (1,88 milyar ABD Doları) tutarındaki yıllık işletme karı, yüksek hammadde ve küresel lojistik maliyetleri nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 2,9 daha düşüktü. 6,52 trilyon KRW (5,52 milyar ABD Doları) olan dördüncü çeyrek rekor geliri, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 17,7 daha yüksekti.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, 2021 gelirini yüzde 30,6 artışla 17,22 trilyon KRW (14,56 milyar ABD Doları) olarak bildirdi ve faaliyet karı bir önceki yıla göre yüzde 18,1 artarak 1,1 trilyon KRW (929,68 milyon ABD Doları) oldu. Bu rakamlar, LG'nin pandemi sırasında üstün teknolojiye sahip TV'lere yönelik artan talebe yanıt verme başarısını yansıtıyor. Çeyrekteki 4,99 trilyon KRW (4,21 milyar ABD Doları) gelir, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın önemli bölgelerinde yüksek kaliteli OLED ve büyük ekran TV'lere olan talebin artması nedeniyle önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 16,4 ve önceki çeyreğe göre yüzde 19,2 arttı.

LG Otomotiv Malzemeleri Şirketi, 2021'de gelirlerini 2020'den yüzde 24 artırarak 7,19 trilyon KRW'ye (6,08 milyar ABD Doları) yükseltti ve ilk kez 7 trilyon KRW'yi aştı. Dördüncü çeyrekte 1,68 trilyon KRW (1,42 milyar ABD doları) olan gelirler, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 azaldı. Yeni COVID-19 varyantının yarattığı belirsizlik bulutu altında, küresel otomotiv pazarı, otomotiv yarı iletkenlerinin kıtlığı nedeniyle önemli bir aksama yaşadı.

LG Profesyonel Ürünler Şirketi, bir önceki yıla göre yüzde 15,8 artışla 6,96 trilyon KRW (5,89 milyar ABD Doları) 2021 geliri elde ederken, yüksek malzeme maliyetleri ve tedarik zinciri zorluklarına rağmen yıllık 144,3 milyar KRW (121,98 milyon ABD Doları) işletme karı ile sonuçlandı. Dördüncü çeyrek gelirleri, birinci sınıf PC'lere ve oyun monitörlerine yönelik güçlü talebin etkisiyle 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 1,72 trilyon KRW'ye (1,46 milyar ABD Doları) yükseldi. Küresel lojistik maliyetindeki artış ve artan rekabet nedeniyle güneş paneli satışlarının yavaşlaması, dördüncü çeyrekte 35,1 milyar KRW (29,67 milyon ABD Doları) tutarında işletme giderine katkıda bulundu.

2021 4. Çeyrek Döviz Kurları Açıklandı

LG Electronics'in denetlenmemiş üç aylık kazanç sonuçları, 31 Aralık 2021'de sona eren üç aylık dönem için IFRS'ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) dayanmaktadır. Kore Wonu (KRW) cinsinden tutarlar, ilgili çeyreğin üç aylık döneminin ortalama oranı üzerinden ABD dolarına (USD) çevrilir – 1 USD = 1.182.99 KRW.