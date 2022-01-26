LG Smart TV Kullanıcılarına Özel MUBI’de 90 Günlük Ücretsiz Deneme Üyeliği





LG Smart TV kullanıcıları özenle seçilmiş harika filmlerden oluşan dinamik bir koleksiyonu üyelerine sunan MUBI platformundaki içeriklere 90 günlük deneme üyeliği ile ücretsiz olarak erişebilecekler.

Kampanyadan yararlanmak isteyen tüketiciler https://mubi.com/lgtv websitesinden yeni bir kullanıcı kaydı yaratarak 90 günlük MUBI ücretsiz deneme üyeliklerini başlatabiliyorlar. MUBI uygulaması webOS 3.0 ve üzeri işletim sistemine sahip 2016-2021 model LG Smart TV’lerde LG Uygulama Mağazası üzerinden indirilebiliyor.

Dünya çapında 190 ülkede 10 milyondan fazla üyeyle dünyanın en büyük sinemasever topluluğu olan MUBI, Türkiye’den ve dünyadan sinema sanatının en taze ve heyecan verici örneklerinin yanı sıra, Charlie Chaplin, Éric Rohmer, Agnès Varda, Nuri Bilge Ceylan gibi büyük ustaların zamansız klasiklerine uzanan geniş bir yelpazede film seçeneği sunuyor. MUBI Sunar kapsamındaki bazı yeni ve gelecek filmler arasında, Kelly Reichardt’tan İlk İnek, Xavier Dolan’dan Matthias ve Maxime, Pablo Larraín’den Ema, Luca Guadagnino’dan Suspiria, Reha Erdem’den Seni Buldum Ya!, Azra Deniz Okyay’dan Hayaletler ve Ümit Ünal’dan Aşk, Büyü vs. yer alıyor.

LG’nin ödüllü Smart TV arayüzü webOS, zengin içeriği ve kullanıcı dostu özellikleri ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Kullanımı kolay ve rahat, hareket sensörlü Sihirli Kumanda ve yapay zeka ile güçlendirilmiş Türkçe akıllı ses tanıma fonksiyonu MUBI’ye erişimi kolay ve eğlenceli hale getiriyor.

Kampanya ile ilgili detaylı bilgi için: https://www.lg.com/tr/promotions/mubi-90gun-hediye