LG, Yeni InstaView Door-in-Door Buzdolabını Tanıttı

LG’nin Yeni InstaView Door-in-Door Buzdolabı, yüzde 23 oranında genişleyen cam paneli ile iki tıkla daha fazla iç alanı gözler önüne seriyor.

Yeni LG InstaView Door-in-Door Buzdolabı, gıdaları taze tutması, kullanım kolaylığı sağlayan özellikleri, göz alıcı dizaynı, enerji tasarrufu sağlaması ve LG ThinQ ile uzaktan yönetilebilmesi ile ev yaşamını çok daha kolay hale getiriyor.

LG Electronics (LG), pazara sürüldüğü anda buzdolabı tanımını kökten değiştiren LG InstaView Door-in-Door’un geliştirilmiş modelini sunuyor. Yüzde 23 oranında genişletilmiş renkli cam paneli ile daha fazla görüş açısı sunan Yeni LG InstaView Door-in-Door Buzdolabının iki kez tıklandığında aydınlanan cam paneli, kullanıcıların kapağı açmadan buzdolabının içerisinde ne olduğunu görmelerini sağlıyor. Böylelikle, buzdolabının kapağı her açıldığında yaşanan ısı kaybının, dolayısıyla da enerji kaybının önüne geçilmiş oluyor.

Yeni LG InstaView Door-in-Door Buzdolabı, “Tazelik”, “Kolaylık”, “Dizayn”, “Enerji Tasarrufu” ve “LG ThinQ” başlıkları altında kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunuyor.

Tazelik

LG InstaView Door-in-Door Buzdolabı ile sunulan en önemli özelliklerden biri, sebze ve meyvelerin dalından koparıldığı andaki tazeliğinin daha uzun süre sürmesini sağlayan Linear Cooling. Linear Cooling, sıcaklık dalgalanmalarını azaltarak gıdaların ilk günkü tazeliğini 7 güne kadar koruyabilmelerini sağlıyor. Door Coolingözelliği ise, kapının yan tarafında bulunan hava kanalları aracılığı ile daha hızlı ve eşit soğutma sağlayarak gıdaların tazeliğini korumasına yardımcı oluyor. Yeni LG OnstaView Door-in-Door’un gıdaları ekstra taze tutmasına yardımcı olan bir başka özellik ise Fresh Balancer. Optimum nem seviyesi sağlayarak gıdaların taze kalmasını destekleyen Fresh Balancer, meyve ve sebzeler için gereken nem seviyesini kolayca seçmek için kayan kontrol sistemine de sahip.

Kolaylık

Her mutfağa uyacak ölçülerde daha geniş iç hacim sunan Yeni LG InstaView Door-in-Door, ek alan yaratan Utility Box ile peynir ve yağ gibi sık kullanılan ürünlerin el altında olmasını sağlıyor.

Dizayn

Pratik, kusursuz ve sofistike tasarımıyla mutfakları mükemmel bir görüntüye kavuşturan Yeni LG InstaView Door-in-Door’un kare tutma yerleri, gizli düğmeleri, ve metalik görümümü üst seviye bir şıklık sunuyor.

Enerji

Yeni LG InstaView Door-in-Door, 10 yıllık garantiye sahip, daha az bileşeni dolayısıyla daha az sürtünme noktası bulunan Lineer Kompresör sayesinde daha sessiz çalışıyor ve %32 daha az enerji harcıyor.

LG ThinQ

LG ThinQ ile uzaktan yönetilebilen Yeni LG InstaView Door-in-Door’un bu özelliği ile kullanıcılar buzdolaplarının ısısını, ekspres soğutma özelliğini çalıştırıp kapatmayı uzaktan yapabiliyor. Ayrıca, ThinQ uygulaması aracılığı ile kapı açık alarmı gibi uyarıları alabiliyor, her hangi bir arıza durumunda da uzaktan akıllı teşhis hizmetinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca, gıdaların saklanması için optimum ayarları ve enerji seviyesini optimize etmek için gereken ayarları kullanıcı deneyimi ile öğrenensistemine sahip buzdolabı, kullanıcılara rahatlık sunuyor.