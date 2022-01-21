Seçili LG OLED ve QNED TV’ler OPET’ten 5000 TL’ye Varan Yakıt Puan Hediyeli





15-31 Ocak 2022 tarihleri arasında seçili LG OLED ya da QNED TV modellerinden satın alan tüketiciler “OPET Kampanyası” kapsamında 5000 TL’ye varan yakıt puan kazanıyor. LG Türkiye’nin OPET işbirliği ile düzenlediği kampanya kapsamında seçili LG OLED ve QNED TV’ler, kullanıcılara hem kusursuz görüntü ve ses kalitesi sunuyor hem de yakıt masrafları için avantaj sağlıyor.

LG Electronics Türkiye, OPET işbirliği ile 15 – 31 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlediği kampanya kapsamında seçili LG OLED ve QNED TV modellerinden satın alan tüketicilere, OPET’ten 5.000 TL’ye varan yakıt puan hediye ediyor. Belirlenen tarihler arasında OLED83C14LA ve 86QNED996PB modelleri 5.000 TL, OLED77C14LB ve 75QNED996PB modeli 3.000TL, 86QNED916PA modeli 2.000 TL, OLED65C14LB ve 75QNED916pA modeli 1.500 TL ve 65QNED916PA modeli 1.000 TL tutarında OPET yakıt puan hediyeli olacak.

Tüketicilerin kampanyadan yararlanabilmeleri için satın aldıkları ürünün kurulumunu 1 ay içerisinde LG yetkili servisine yaptırmaları ve ardından www.lgkampanya.com adresindeki ilgili kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

OLED Pikselleri ile Benzersiz Bir TV Deneyimi

Kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir TV deneyimi sunan C1 serisi LG OLED TV’ler üstün özellikleri ile sinemaseverlerden sporseverlere, hızlı oyunculardan tasarım tutkunlarına kadar herkesin beklentilerini en üst seviyede karşılayacak şekilde tasarlandı. Birçok ödülün sahibi olan LG OLED C1, dünyaca ünlü Time Dergisi tarafından “2021’in En İyi 100 Buluşu” arasında gösterildi.

LED Teknolojisinde Yeni Standart QNED

Quantum Dot NanoCell renk ve MiniLED arka ışık teknolojileri sayesinde LG QNED, daha derin siyahlar, daha fazla kontrast, parlaklık ve daha doğru renk üretimi ile çarpıcı bir izleme deneyimi sunuyor. LG QNED TV’ler sürükleyici görüntüleme için zengin ve doğru renklerle LED TV görüntü kalitesinde yepyeni bir çağın kapılarını açıyor.