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LG’nin En Son İnovasyonları CES 2022’de Birçok Farklı Dalda Ödül Kazandı
LG OLED, Dünyanın En İyi Tüketici Teknolojileri Fuarı’nda Uzun Soluklu Ödül Kazanma Geleneğini Devam Ettiriyor
LG Electronics ABD, CES® 2022’de ev aletleri, ev sinema sistemleri ve iş çözümleri ürünleri birçok kategoride ödüle hak kazandı. LG, ilk hibrit CES etkinliği hakkında haber veren yayınlardan yaklaşık 150 ödül topladı.
Kazanılan en önemli ödüller arasında USA TODAY'in tüketici ürünleri inceleme bölümü Reviewed tarafından verilen 24 CES İnovasyon Ödülü ve 2022 CES Editörün Seçimi ödülleri de bulunuyor. LG, USA TODAY tarafından en çok ödül alan marka oldu. LG'nin C2 serisi OLED TV, PuriCare™ AeroTower, DualUp Monitör, S95QR Soundbar ve FX Yıkama ve Kurutma yenilik, teknoloji, tasarım ve fiyat açılarından değerlendirildi.
OLED teknolojisinde öncü ve küresel bir lider olan LG'nin en yeni OLED TV serisi bu yıl CES'te en çok ödül alan televizyonlardan olmasa da yine de hakimiyetini sürdürdü. LG OLED TV'ler, görüntü kalitesi, performans ve yeni ekran boyutları ile birincilik ödüllerine hak kazandılar. LG'nin OLED evo teknolojisine sahip olan yeni 42-inç C2 OLED TV ve 97-inç G2 OLED TV'si, Business Insider, Mashable ve Gear Patrol gibi sektör lideri yayınlardan ödüller alarak öne çıkan televizyon modelleri arasındaydı. The Verge ayrıca LG'nin 42 inçlik C2 OLED TV'sini CES 2022 Ödülleri'nin En İyisi olarak göstererek çalışanlarının favori ürünlerinden biri olduğunu belirtti.
Best Products, Tom's Guide ve Business Insider gibi en iyi yayınlardan övgü toplayan LG PuriCare AeroTower, ev aletleri arasında CES 2022'nin en heyecan verici ürünlerinden biri olarak gösterildi. LG'nin Yıkama ve Kurutma İkilisi (LG'nin gelişmiş Artificial Intelligence Direct Drive - AI DD™ özelliğine sahip en yeni çamaşır yıkama çözümü) Good Housekeeping ve Veranda gibi önde gelen yaşam tarzı yayınları tarafından da öne çıkartıldı.
LG’nin CES 2022’de kazandığı ödüller:
LG C2 4K OLED TV’ler
- Popular Science: CES 2022’nin En İyi Televizyonları
- CNET: CES 2022 Daha Büyük, Daha Çılgın ve Daha Pahalı Kategorisinin En İyi Televizyonları
- The Verge: CES 2022 The Verge Ödülleri
- Business Insider: CES’te Tanıtımı Yapılan En Havalı 7 Televizyon
- USA Today/Reviewed.com: CES Editörlerin Seçimi Ödülü
LG G2 Gallery Serisi evo 4K OLED TVs
- CNET: CES 2022 Daha Büyük, Daha Çılgın ve Daha Pahalı Kategorisinin En İyi Televizyonları
- Tom’s Guide: CES 2022’nin En İyi Televizyonları
- Gizmodo: CES 2022’nin En İyi Televizyonları
- BGR: CES 2022’nin En İyisi
LG S95QR Soundbar
- Techlicious: İlk Seçilmesi Gereken Ürün Ödülleri 2022
- Gear Patrol: CES 2022’de Gördüğümüz En İyi Ürün
- Popular Science: CES 2022’nin En İyi Ses Donanımı
- USA Today/Reviewed.com: CES Editörlerin Seçimi Ödülü
LG PuriCare AeroTower
- BestProducts: CES 2022’nin En İyisi
- Veranda: En İyi 10 Ev Aleti - CES 2022
- Tom’s Guide: CES 2022’de Tanıtılan En İyi Hava Temizleyici
- USA Today/Reviewed.com: CES Editörlerin Seçimi Ödülü
LG Yıkama ve Kurutma İkilisi
- Good Housekeeping: The Good Housekeeping Enstitüsü CES 2022 Editörün Seçimi
- Veranda: En İyi 10 Ev Aleti - CES 2022
- USA Today/Reviewed.com: CES Editörlerin Seçimi Ödülü
- PCMag: CES 2022 Yüksek Teknolojili Evinizi Gerçekleştiriyor: Gösterinin En İyi 10 Akıllı Ev Cihazı
LG InstaView Slide-in Double Range with Air Fry & Air Sous Vide
- Newsweek: CES 2022’nin En İyisi: En Havalı 25 Yeni Ürün, Donanım ve Teknoloji
- BestProducts: CES 2022’nin En İyisi
- CTA: CES İnovasyon Ödülleri 2022
LG DualUp Monitör
- Ars Technica: CES 2022’den En Heyecan Verici 7 PC Monitörü
- Rolling Stone: CES 2022’nin En İyisi: Hibrit Bir Dünya İçin Hibrit Teknoloji
- com: CES 2022’nin En İyi Bilgisayar Monitörleri
- Digital Trends: CES 2022’nin En İyi Monitörleri
LG UltraGear Oyun Dizüstü Bilgisayarı
- Popular Science: CES 2022’nin En İyi Oyun Cihazları
- Gear Patrol: CES 2022’de Şimdiye Kadar Gördüğümüz En İyi Şeyler
- TWICE: CES 2022’nin Seçilmesi Gerekenler Ödülleri Kazananları
- Input Mag: CES 2022’de Mutlaka Görülmesi Gereken Monitörler
LG’nin CES 2022’de kazandığı ödüller ve başarıların yanı sıra CES’te tanıtılan LG ürünleri hakkında daha fazla bilgi için www.LGnewsroom.com.
- ÖNCEKİ
LG’den Enflasyonla Mücadele Eden Kampanya 18/01/2022
- İLERİ
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lgnin-en-son-inovasyonlari-ces-2022de-bircok-farkli-dalda-odul-kazandi.html isCopied
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