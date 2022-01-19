LG’nin En Son İnovasyonları CES 2022’de Birçok Farklı Dalda Ödül Kazandı







LG OLED, Dünyanın En İyi Tüketici Teknolojileri Fuarı’nda Uzun Soluklu Ödül Kazanma Geleneğini Devam Ettiriyor

LG Electronics ABD, CES® 2022’de ev aletleri, ev sinema sistemleri ve iş çözümleri ürünleri birçok kategoride ödüle hak kazandı. LG, ilk hibrit CES etkinliği hakkında haber veren yayınlardan yaklaşık 150 ödül topladı.

Kazanılan en önemli ödüller arasında USA TODAY'in tüketici ürünleri inceleme bölümü Reviewed tarafından verilen 24 CES İnovasyon Ödülü ve 2022 CES Editörün Seçimi ödülleri de bulunuyor. LG, USA TODAY tarafından en çok ödül alan marka oldu. LG'nin C2 serisi OLED TV, PuriCare™ AeroTower, DualUp Monitör, S95QR Soundbar ve FX Yıkama ve Kurutma yenilik, teknoloji, tasarım ve fiyat açılarından değerlendirildi.

OLED teknolojisinde öncü ve küresel bir lider olan LG'nin en yeni OLED TV serisi bu yıl CES'te en çok ödül alan televizyonlardan olmasa da yine de hakimiyetini sürdürdü. LG OLED TV'ler, görüntü kalitesi, performans ve yeni ekran boyutları ile birincilik ödüllerine hak kazandılar. LG'nin OLED evo teknolojisine sahip olan yeni 42-inç C2 OLED TV ve 97-inç G2 OLED TV'si, Business Insider, Mashable ve Gear Patrol gibi sektör lideri yayınlardan ödüller alarak öne çıkan televizyon modelleri arasındaydı. The Verge ayrıca LG'nin 42 inçlik C2 OLED TV'sini CES 2022 Ödülleri'nin En İyisi olarak göstererek çalışanlarının favori ürünlerinden biri olduğunu belirtti.

Best Products, Tom's Guide ve Business Insider gibi en iyi yayınlardan övgü toplayan LG PuriCare AeroTower, ev aletleri arasında CES 2022'nin en heyecan verici ürünlerinden biri olarak gösterildi. LG'nin Yıkama ve Kurutma İkilisi (LG'nin gelişmiş Artificial Intelligence Direct Drive - AI DD™ özelliğine sahip en yeni çamaşır yıkama çözümü) Good Housekeeping ve Veranda gibi önde gelen yaşam tarzı yayınları tarafından da öne çıkartıldı.

LG’nin CES 2022’de kazandığı ödüller:

LG C2 4K OLED TV’ler

Popular Science: CES 2022’nin En İyi Televizyonları

CNET: CES 2022 Daha Büyük, Daha Çılgın ve Daha Pahalı Kategorisinin En İyi Televizyonları

The Verge: CES 2022 The Verge Ödülleri

Business Insider: CES’te Tanıtımı Yapılan En Havalı 7 Televizyon

USA Today/Reviewed.com: CES Editörlerin Seçimi Ödülü

LG G2 Gallery Serisi evo 4K OLED TVs

CNET: CES 2022 Daha Büyük, Daha Çılgın ve Daha Pahalı Kategorisinin En İyi Televizyonları

Tom’s Guide: CES 2022’nin En İyi Televizyonları

Gizmodo: CES 2022’nin En İyi Televizyonları

BGR: CES 2022’nin En İyisi

LG S95QR Soundbar

Techlicious: İlk Seçilmesi Gereken Ürün Ödülleri 2022

Gear Patrol: CES 2022’de Gördüğümüz En İyi Ürün

Popular Science: CES 2022’nin En İyi Ses Donanımı

USA Today/Reviewed.com: CES Editörlerin Seçimi Ödülü

LG PuriCare AeroTower

BestProducts: CES 2022’nin En İyisi

Veranda: En İyi 10 Ev Aleti - CES 2022

Tom’s Guide: CES 2022’de Tanıtılan En İyi Hava Temizleyici

USA Today/Reviewed.com: CES Editörlerin Seçimi Ödülü

LG Yıkama ve Kurutma İkilisi

Good Housekeeping: The Good Housekeeping Enstitüsü CES 2022 Editörün Seçimi

Veranda: En İyi 10 Ev Aleti - CES 2022

USA Today/Reviewed.com: CES Editörlerin Seçimi Ödülü

PCMag: CES 2022 Yüksek Teknolojili Evinizi Gerçekleştiriyor: Gösterinin En İyi 10 Akıllı Ev Cihazı

LG InstaView Slide-in Double Range with Air Fry & Air Sous Vide

Newsweek: CES 2022’nin En İyisi: En Havalı 25 Yeni Ürün, Donanım ve Teknoloji

BestProducts: CES 2022’nin En İyisi

CTA: CES İnovasyon Ödülleri 2022

LG DualUp Monitör

Ars Technica: CES 2022’den En Heyecan Verici 7 PC Monitörü

Rolling Stone: CES 2022’nin En İyisi: Hibrit Bir Dünya İçin Hibrit Teknoloji

com: CES 2022’nin En İyi Bilgisayar Monitörleri

Digital Trends: CES 2022’nin En İyi Monitörleri

LG UltraGear Oyun Dizüstü Bilgisayarı

Popular Science: CES 2022’nin En İyi Oyun Cihazları

Gear Patrol: CES 2022’de Şimdiye Kadar Gördüğümüz En İyi Şeyler

TWICE: CES 2022’nin Seçilmesi Gerekenler Ödülleri Kazananları

Input Mag: CES 2022’de Mutlaka Görülmesi Gereken Monitörler