LG’den Enflasyonla Mücadele Eden Kampanya





İleri teknolojiye sahip özellikleri, işlevsel olduğu kadar sofistike tasarımları ile dikkat çeken LG, tüketicilerinin enflasyonla mücadelelerine destek oluyor ve özel indirimler sunan “Enflasyonla Mücadele Kampanyası”nı sunuyor. 31 Ocak 2022’ye kadar devam edecek ve stoklarla sınırlı olan kampanya kapsamında, LG Brandshoplardan beyaz eşya seti alanlara 3.500 TL’ye, ek olarak TV alanlara ise 3.000 TL’ye varan indirim sunuluyor.

Yenilikçi ürünleri ile tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırırken, yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlayacak ürünler sunan LG, “Enflasyonla Mücadele Kampanyası” kapsamında tüketicilere destek oluyor ve bir evin en önemli ihtiyaçlarının daha uygun fiyatlarda karşılanmasına imkan tanıyor. 31 Ocak’a kadar LG Brandshoplarda geçerli olacak kampanya kapsamında tavsiye edilen kampanya fiyatından 2'li set alımına 1500TL, 3'lü set alımına 2500TL ve 4'lü set alımına 3500TL indirim sunan kampanya kapsamında, beyaz eşya yanında TV satın alan tüketicilere de, seçtikleri TV modeline göre 3.000 TL’ye varan indirim yapıyor.

Evinizin Eğlence Üssü Olacak Yeni LG TV’ler

LG, üstün teknolojileriyle kullanıcıların sinema, spor ve oyun deneyimlerini en üst düzeye çıkaracak bir TV serisi sunuyor. Serinin başında rakipsiz özellikleriyle diğer TV’lerden ayrılan OLED serisi geliyor. %100 renk doğruluğuna sahip LG OLED TV’ler, kendi parlaklıklarını kontrol edebilen milyonlarca OLED pikselinin yarattığı kusursuz siyah ve kusursuz renklerle benzersiz bir TV deneyimi yaşatıyor. OLED TV teknolojisinin evrimindeki bir sonraki adım olan yeni LG OLED evo, OLED panele eklenen ekstra katman sayesinde ışığın dalga boylarını iyileştirerek çok daha parlak, olağanüstü netlikte ve gerçekçilikte görüntüler elde ediyor.

LG QNED, Quantum Dot ve NanoCell teknolojilerini yenilikçi ve endüstri lideri bir Mini LED ekranda bir araya getirerek LCD TV teknolojisinde yeni bir zirve yaratıyor. Bu teknolojilerin bir araya gelmesi, daha koyu siyahlar ve daha canlı renklerle yüksek bir görüntü kalitesi sunarken, yalnızca ekranı değil, görüntüleme deneyimini de üst düzeye taşıyor. %100 renk hacmi ve renk tutarlılığına sahip LG QNED, 30.000 Mini LED ile parlak ve yüksek kaliteli bir görüntü üretirken, 2.500'e yakın benzersiz karartma bölgesi sayesinde en karanlık sahnelerde bile daha az ışık halkası etkisi ile çarpıcı siyahlar sunuyor.

LG’nin çok satan ve gerçek renkler sunan LG NanoCell TV’leri, panel üzerinde bulunan 1 nanometre ölçüsündeki nanopartiküller sayesinde soluk renkleri filtreleyerek en canlı ve gerçek renkleri üretiyor. Ayrıca kullanıcı dostu Smart TV arayüzü, Sihirli Kumanda’sı, Apple AirPlay2 desteğiyle evleri birer eğlence merkezine dönüştürüyor.

Beyaz Eşyada İhtiyaçların Ötesine Geçmek LG ile Mümkün

Son teknoloji çamaşır makinelerine, çekici renk seçeneklerine, şık ve modern tasarımlara sahip LG Çamaşır Makineleri sadece kıyafetlerin en iyi şekilde görünmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda evinize de göz alıcı bir stil katıyor. Çamaşır makineleriyle yüksek enerji tasarrufunu şık tasarımla sunan LG, AIDD teknolojisi ile LG çamaşır makineleri kumaşın yumuşaklığını algılıyor ve kumaş için en uygun hareketleri kendisi seçiyor. Bu akıllı bakım, giysilerdeki yıpranmayı %18 oranında engelleyerek, kıyafetlerin daha uzun süre kullanılabilmelerini sağlıyor.

Farklı modelleriyle 12kg’a kadar yıkama ve 8kg’a kadar kurutma kapasitesi ile gelen LG Kurutmalı Çamaşır Makineleri ise alandan tasarruf ederken tüm işlemleri bir arada yaşama deneyimini keşfetmek isteyenlerin tercihi oluyor. Üstün kurutma programları ve hassas sıcaklık kontrolüyle en hassas kumaşların dahi güvenle kurulmasına imkan veren LG Kurutucular, 8 ve 9 kg olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. ThinQ uygulamasını destekleyen tüm LG beyaz eşya modelleri, Wi-Fi üzerinden kontrol edilebilme özelliği ile dikkat çekiyor.

14 kişilik bulaşık kapasitesine sahip LG bulaşık makinesi modelleri ise 10 yıl Inverter Direct Dirve Motor Garantisine sahip. TrueSteam™ özelliği ile geleneksel modellere kıyasla su lekelerini 50% oranında azaltan bulaşık makineleri, ön buhar seçeneği en yüksek seviyede temizlik sağlıyor. Sessiz çalışma sağlayan Inverter DirectDrive motor teknolojisi ile kombine edilen multi-motion yıkama kolları, QuadWash™, optimize edilmiş yoğunluk kademelerinde güçlü ve çok yönlü su akışıyla kapsamlı bir temizlik sağlıyor. EasyRack™ Plus özelliği ise çalışma esnasında kolaylıkla ayarlanabilen kolay raf sistemi sunarak, tek dokunuşla, üst rafın yüksekliğini herhangi bir raftaki daha uzun nesnelere yer açmak için üç farklı seviyeye ayarlanmasına imkan veriyor.

Ev temizliğini daha kolay ve eğlenceli hale getiren son teknolojili LG Elektrikli Süpürgeler, yüksek çekim gücü, toz torbasız, kablosuz özellikleri ve ergonomik tasarımlarıyla dikkat çekiyor. LG'nin güçlü mini siklonlardan yararlanarak toz parçacıklarını ayırdığı hava akımlı süpürge teknolojisi AEROSCIENCE™’e sahip güçlü kablosuz dikey süpürge modelleri, tek dokunuşla aç-kapa modlarını ve turbo dahil tüm güç seviyelerini seçmeyi mümkün kılıyor. Birbirinin yerine geçen ve şarj edilebilir bataryalar içeren modellerde yer alan çift batarya sistemi Dual PowerPack 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Kolay filtre temizleme, kolay silindir çıkarma, toz haznesini kolayca boşaltma özellikleri bulunan süpürgeler duvara monte modu, ayakta durma modu ve kompakt mod olmak üzere üç farklı şekilde saklanabiliyor. Daha kolay ve konforlu süpürme işlemi sunmak üzere ergonomik olarak tasarlanan LG süpürgeler, çok yönlülük sağlayan teleskopik borusu ile dört farklı uzunluk ayarlama seçeneği ve optimum denge sağlayan tutma kolu Opti-balanced Handle™, ile de fark yaratıyor. Beş aşamalı filtre sistemi ile 2.5 mikrona kadar olan toz parçacıklarının çoğunu ev yüzeylerinden temizleyebilen LG süpürge modelleri, çıkarılabilir ve yıkanabilir filtreleri ile süpürgelerin bakımını kolaylaştırıyor.