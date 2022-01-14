LG Endüstriyel Ekranlar İç ve Dış Mekanlarda Tüm Dikkatleri Üzerine Topluyor!





Alışveriş merkezlerinden ofislere, hava alanlarından fabrikalara, etkinlik merkezlerinden stadyumlara kadar pek çok mekanda dikkat çeken mesajlar LG endsütriyel ekranlarda beliriyor. Farklı boyut ve özellikleri, görüntü kalitesi ve zarif tasarımlarıyla göz dolduran LG endüstriyel ekranlar her açıda ve yoğun ışıklı alanlarda dahi net görüntü sunarak tüm iç ve dış mekanlarda görünür olmak isteyen işletmelerin tercihi oluyor.

LG’nin farklı boyut ve özelliklerde sunulan geniş ürün yelpazesi, işletmelerin kullanım amacına ve mekanın tasarımına uygun olarak pek çok farklı ihtiyaca en uygun ekran çözümünü sunarken, cihazların göz dolduran tasarımları mekanların etkinliğini artırıyor. Yüksek çözünürlükleriyle öne çıkan LED Signage, OLED Signage, UHD Signage, Videowall Signage, FHD Signage, Videowall Signage, Transparan OLED, Ultra İnce çerçeveli Videowall, Yüksek Parlaklıklı Videowall ve Outdoor ekran modelleri zarif ve gözalıcı tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.

LG'nin çok yönlü LED Signage ekranları, çeşitli iç mekan uygulamaları için güvenilir çalışma, tasarım esnekliği ve canlı görüntü kalitesi sağlarken, stadyumlar da dahil olmak üzere pek çok dış mekanda reklam, tanıtım ve duyuruların daha çok dikkat çekmesine yardımcı oluyor. Hayal gücünün sınırlarını zorlayan, esnek, kavisli, ince ve hafif OLED ekranlar da ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatmak isteyen mekanlarda tüm beklentileri karşılıyor. Her pikseli ince bir metal hatla birbirine bağlayan transparan ekranlar, ürün takılıp kapatıldıktan sonra bile ürünün arkasındaki nesneyi yansıtıyor. Mevcut iç tasarıma mükemmel bir şekilde uyum sağlayan cihaz, geniş açılı bir görünümüyle mesajlarına dikkat çekmek isteyen markaların tercihi oluyor. Kusursuza en yakın deneyimi sunan LG Videowall çözümleri ise etkili çekim merkezleri oluşturmayı kolaylaştırıyor. Çerçeve boyutlarını en düşük seviyeye getirerek monte edilmiş video wall ekranlar, görüntü boşlullarını azaltan görüntü iyileştirme algoritmasıyla sürükleyici ve kesintisiz izleme deneyimi sunarken, IPS teknolojisi ve izleme açısıyla en canlı renkleri en uzak mesafeden dahi görülmesine imkan veriyor. Bu cihazlar ayırca, bir medya player olmadan içerik oynatma, aynı anda bir çok görevi yürütme ve HTML5’i destekleyen web tabanlı wenOS platformuyla sunduğu SDK (yazılım geliştirme kiti) ile SI’ları oluşturma ve optimize etme gibi özellikler de barındırıyor.

Tüm İş ve Pazarlama Amaçlarına Uygun Ekranlar LG’de

Marka, ürün ve hizmetlerini en etkileyici şekilde tanıtmak isteyen işyerlerinde tercih edilen LG endüstriyel ekranlar kolay montaj, kurulum, uzaktan kontrol ve bakım gibi özellikleriyle üst düzey kullanıcı deneyimi sunuyor. LED, OLED, UHD, FHD, Videowall, Transparan OLED, Ultra İnce çerçeveli Videowall, Yüksek Parlaklıklı Videowall ve Outdoor ekran modelleri ile LG, geçtiğimiz yılda Emaar Square Alışveriş Merkezi, İstinye Park Alışveriş Merkezi, FER MAS Kuruçeşme, KFZ Filo Sarıyer, Galataport İstanbul ve LG Deneyim Merkezi’nde farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sundu.

Emaar Square Alışveriş Merkezi 2.5mm piksel aralığında 45m2 LED Signage LAS025DB ürünüyle akvaryumu adeta dışarı taşıdı. Ziyaretçilerine en iyi görüntü kaliyesiyle seslenmek isteyen İstinye Park AVM, 6.2 piksel aralığında 27m2 LED Signage LBS062DA modelini tercih etti. FER MAS Kuruçeşme, Videowall Signage 55VM5E, UHD Signage UH5F-H serisi ve OLED Signage 55EJ5E modelleriyle mekan içindeki farklı noktaların özelliklerine uygun seçimler yaptı. KFZ Filo Sarıyer de Videowall Signage 49VL5F, UHD Signage 86UH5F-H, UHD Signage 65UH5F-H ile farklı kullanım amaçlarına uygun tercihler gerçekleştirdi. Galataport İstanbul ise LG Outdoor Signage 55XF3E (yapım aşamasında), FHD Signage 32SM5J, UHD Signange 55UH5F-H ürünleriyle mekanın farklı ekran ihtiyaçlarını üstün LG teknolojisiyle giderdi.