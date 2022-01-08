LG’den 4. Çeyrek Rakamları ile İlgili Ön Açıklama Geldi





LG Electronics Inc. (LG) 2021'in dördüncü çeyreği ve tam yılı için ön kazanç sonuçlarını açıkladı. 2021'in dördüncü çeyreğinde 21 trilyon KRW gelir açıklayan LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %20,7 artış yaşadı ve şirket tarihinde ilk kez satışlar 20 trilyon KRW'yi geçti. Dördüncü çeyrekte 681.6 milyar KRW olan faaliyet karının, bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre yüzde 21 daha düşük olması bekleniyor. LG'nin yıllık geliri tarihinde ilk kez 70 trilyon KRW'yi aşarak 2021'de toplam 74,7 trilyon KRW'ye ulaştı ve 2020'ye göre yüzde 28,7 arttı. 3,9 trilyon KRW'lik yıllık işletme karı, önceki yıla göre neredeyse değişmedi.

Bu rakamlar, LG Electronics'in net kâr dahil nihai kazanç sonuçlarından önce yatırımcılara bir hizmet olarak sunulan K-IFRS'ye dayalı geçici konsolide kazançlardır. Bu ay içinde her bir bölümle ilgili ayrıntılar resmi olarak açıklanacaktır.