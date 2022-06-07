LG, MILAN TASARIM HAFTASI'NDA EN SON TEKNOLOJİ CİHAZLARI VE ÇÖZÜMLERİNİ SERGİLİYOR





LG Electronics (LG), 7-12 Haziran tarihleri arasında Salone del Mobile tarafından düzenlenen dünyaca ünlü tasarım etkinliği Milano Tasarım Haftası'nda, insan merkezli tasarım felsefesini, özenle tasarlanmış çeşitli müşteri deneyimleri aracılığıyla paylaşıyor. Dünyanın en büyük tasarım fuarı olan etkinlik, 188 ülkeden 370.000 katılımcıya 2.100 stantta en yeni mobilya tasarım konseptlerini sunuyor. LG Electronics (LG), 7-12 Haziran tarihleri arasında Salone del Mobile tarafından düzenlenen dünyaca ünlü tasarım etkinliği Milano Tasarım Haftası'nda, insan merkezli tasarım felsefesini, özenle tasarlanmış çeşitli müşteri deneyimleri aracılığıyla paylaşıyor. Dünyanın en büyük tasarım fuarı olan etkinlik, 188 ülkeden 370.000 katılımcıya 2.100 stantta en yeni mobilya tasarım konseptlerini sunuyor.

LG, Milano'da Signature Kitchen Suite'in mevcut mutfaklara mükemmel bir şekilde entegre olan ve yemek pişirme deneyimini yeniden tanımlayan yenilikçi tasarımları en son teknolojiyle birleştiren üst düzey yerleşik çözümlerini tanıtacak. True to Food teması altında LG, malzemelerin orijinal değerini kaplamaya kadar korumanın önemini göstermek için 400 m²'lik geniş Signature Kitchen Suite standını kullanacak. Ziyaretçiler, tamamı şık, sofistike ürün yelpazesinin kalitesini ve farklılaştırılmış müşteri değerlerini yansıtan dört benzersiz bölümden geçerek ve çeşitli ilgi çekici etkinliklere katılarak daha iyi bir mutfak yaşamını deneyimleyebilirler.

Milano sergisi ile aynı zamana denk gelen LG'nin Milano'daki Piazza Cavour'daki Signature Kitchen Suite showroom'unda gerçekleşecek True to Food Seyahat Programı etkinliğinde LG, mükemmel hazırlanmış müşteri deneyimleri aracılığıyla gıdaların orijinal lezzetini ve tazeliğini koruyan değerlerini gösterecek.

LG ve seçkin İtalyan mobilya markası Molteni&C S.p.A, LG SIGNATURE markasının tavizsiz stilini ve gelişmiş işlevselliğini sunmak için işbirliği gerçekleştiriyor. İşbirliği, tüketicilere yenilikçi ürünleri hem sanal hem de fiziksel olarak deneyimleme fırsatı verecek. Ayrıca, LG SIGNATURE'ın en yeni ürünlerini ve Molteni&C'nin zarif mobilyalarını öne çıkarmak için kısa film “Hide and Seek” (Saklambaç) tüm hafta boyunca gösterilecek. LG SIGNATURE tarafından üretilen ve MUSE Projeler Fabrikasını kuran etkili sanat ve görsel yönetmen Francesca Molteni tarafından yaratılan bu görsel şaheser, iki markanın temsil ettiği değerleri en anlamlı bir şekilde ifade ederek LG SIGNATURE ve Molteni&C ortaklığını sergiliyor.



LG, birinci sınıf Hollandalı yaşam tarzı markası Moooi ile iş birliği yaparak LG OLED Objet Collection Easel (65Art90) ve Posé (LX1) modellerine sofistike bir dokunuş katıyor. Bu işbirliği, son teknoloji LG Lifestyle televizyonlarını sıra dışı tasarımlarıyla birleştirerek Moooi'nin imzası olan 'A Life Extraordinary' sergisini kucaklıyor. Televizyon için heyecan verici yeni bir yönü temsil eden LG OLED Objet Koleksiyonu, LG'nin bir yaşam tarzı yenilikçisi olarak küresel itibarını güçlendirmeye devam ediyor.

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