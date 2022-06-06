LG TONE Free Kulaklıklar Kendi Kendini Temizliyor





Kullanıcıların üstün MERIDIAN ses teknolojisini gittikleri her yere taşımalarını sağlayan LG TONE Free, muhteşem kampanyasıyla kullanıcıları bekliyor. Şarj olurken kulaklıkların kendi kendisini temizlemesini sağlayan özel şarj kutusu ve Aktif Gürültü Önleme* (ANC) özelliği ile dikkat çeken LG TONE Free Kablosuz Kulaklıkların, FN4, FN6 ve FN7 olmak üzere 3 farklı modeli bulunuyor. Kampanya kapsamında, Amazon üzerinden alınacak LG TONE Free FN6 ve LG TONE Free FN7 model kulaklıkların, stoklarla sınırlı kablosuz şarjlı mouse pad ve macarons kılıf hediyesi bulunuyor. Kullanıcıların üstün MERIDIAN ses teknolojisini gittikleri her yere taşımalarını sağlayan LG TONE Free, muhteşem kampanyasıyla kullanıcıları bekliyor. Şarj olurken kulaklıkların kendi kendisini temizlemesini sağlayan özel şarj kutusu ve Aktif Gürültü Önleme* (ANC) özelliği ile dikkat çeken LG TONE Free Kablosuz Kulaklıkların, FN4, FN6 ve FN7 olmak üzere 3 farklı modeli bulunuyor. Kampanya kapsamında, Amazon üzerinden alınacak LG TONE Free FN6 ve LG TONE Free FN7 model kulaklıkların, stoklarla sınırlı kablosuz şarjlı mouse pad ve macarons kılıf hediyesi bulunuyor.

MERIDIAN Teknolojisi ile Ses Farkı

Yeni kanal tipi tasarımıyla kulağa daha rahat uyum sağlayan LG TONE Free, MERIDIAN Dijital Sinyal İşleme (DSP) tarafından desteklenmenin yanı sıra, kullanıcıyı tamamen içine çeken net vokaller sunan Headphone Spatial Processing (HSP) teknolojisine sahip. MERIDIAN tarafından geliştirilen dört benzersiz ön ayar sunan özelleştirilmiş EQ ses ayarları da bulunan LG TONE Free’de vokal performanslarına daha fazla netlik için Tiz Boost ve daha geniş alan hissi için etkileyici, Bass Boost kullanılıyor. LG TONE Free’nin kulaklık uçları tarafından sağlanan gürültü yalıtımı, rahatsız edici dış gürültüyü kesin bir şekilde engelliyor. Kulaklığın Ortam Sesi Modu ise, kullanıcıların bir düğmeye basarak etraflarında neler olduğunu duymasını sağlıyor.

Temizleme Sağlayan Kulaklık Kutusu