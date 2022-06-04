LG A9T Ultra ile Ev Temizliği İş Olmaktan Çıkıyor

LG, otomatik toz boşaltma özelliğine sahip, çıkarılabilir ve aynı anda şarj edilebilir bataryası ile 120 dakikaya varan kullanım sağlayan, 5 katmanlı yıkanabilir filtresi ile ekstra hijyen sunan yeni kablosuz dik süpürgesi LG A9T Ultra’yı sunuyor. Tek tuşla otomatik kontrol sağlayan ve kolay depolama ile kolay şarj etme imkanı sunan LG A9T Ultra, kullanım kolaylığı ile ev süpürmeyi zahmetli bir iş olmaktan çıkartıp eğlenceye dönüştürüyor.

LG Electronics (LG), 2023 model yeni süpürgesi LG A9T Ultra’yı satışa sundu. LG A9T Ultra, süpürge kullananların en büyük sorunu olan, hatta zaman zaman uğraşması büyük bir eziyete dönen toz haznesini boşaltma işini tarihe gömüyor. Otomatik toz boşaltma sistemine sahip LG A9T Ultra, kenetleme istasyonuna her bağlandığında haznesini kendi kendine otomatik olarak boşaltıyor. Böylelikle kullanıcılar, hem zamandan tasarruf ediyor hem de toz temizleme zahmetinden kurtuluyor. Üstelik, LG A9T Ultra, LG KOMPRESSOR sistemi ile haznedeki tozları sıkıştırarak 2,4 kata kadar daha fazla hazne alanı sunuyor.

LG A9T Ultra, 3 adımlı filtreleme mekanizması ile ince tozları yakalayıp hapsederek sistemin temiz çalışmasını sağlarken, UVC LED özelliği bakteri üremesini engellemek için torbanın içindeki üst toz tabakasında etkin hale gelerek evlerin daha temiz kalmasına yardımcı oluyor.

Şık tasarımı ile aynı anda depolama, şarj etme ve boşaltma fonksiyonlarını yerine getirebilen LG A9T Ultra, ikili pil takımıyla 120 dakikaya kadar çalışma performansı sunuyor. Üstelik 2 pil, aynı anda şarj edebiliyor. Ürün, evde konumlandırılacağı alanın elverişliliğine göre ister sağ, ister sol tarafta depolanarak pratiklik sağlıyor.

Hem Süpürme, Hem Silme

Yüksek emiş gücüne sahip, tek bir parmak dokunuşu ile kontrol edilebilen LG A9T Ultra, 5 adımlı filtreleme sistemi ile mükemmel bir temizlik sağlıyor, filtre ve siklon sistemin çıkartılıp temizlenebilmesi ile ek rahatlık sağlıyor.

LG A9T Ultra, LG’nin Power Drive Mop’u ile, yüzeylerin hem süpürülmesine hem de silinmesine olanak tanıyor. Sert yüzeylerde toz ve kiri toplamak için dönen ikili motora ve paspas pedleri üzerindeki nem seviyesini en uygun hali ile koruyan otomatik su besleme sistemine sahip olan LG A9T Ultra’nın üç kademeli su kontrolü bulunuyor.

Güvenilir ve Hijyenik Temizlik Sertifikası (BAF) sahibi LG A9T Ultra, LG ThinQ ile uzaktan da kontrol edilebiliyor. Ürünün teleskopik borusu kullanıcıların boyuna göre uzatılıp kısaltılarak kullanım kolaylığı sağlıyor.

LG A9T Ultra, LG Brandshop mağazaları ve teknoloji perakende satış kanallarının fiziki ve online mağazalarında satışta. Ürünü incelemek için: https://www.lg.com/tr/elektrik-supurgesi/lg-a9t-ultra

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.