LG A9K Pro Yazın da Temizliğin Vazgeçilmezi





Soğuk günlerden bunaltıcı sıcaklara hızlı bir geçiş yapıldı. Birkaç gün içerisinde montlar çıkartılarak deniz mevsimine hazırlık başladı… Yaz güneşi, cıvıl cıvıl sokaklar ve her daim açık pencereler insanı mutlu etmeye yetse de, alerjik bünyeye sahip tüketicileri zor bir dönem bekliyor. Alerjiye yatkın kişiler için her zaman zor olan mevsim geçişleri, özellikle bahar ve yaz geçişlerinde daha da zorlaşıyor. Havada uçuşan tozlar, polenler, açık camlar nedeniyle evlerin içini dolduruyor. Sunduğu çözümlerle astım ve alerjiye yatkın tüketicileri rahatlatan LG, A9K Pro’yla da kapsamlı temizlik sağlayarak avantaj sunuyor. Soğuk günlerden bunaltıcı sıcaklara hızlı bir geçiş yapıldı. Birkaç gün içerisinde montlar çıkartılarak deniz mevsimine hazırlık başladı… Yaz güneşi, cıvıl cıvıl sokaklar ve her daim açık pencereler insanı mutlu etmeye yetse de, alerjik bünyeye sahip tüketicileri zor bir dönem bekliyor. Alerjiye yatkın kişiler için her zaman zor olan mevsim geçişleri, özellikle bahar ve yaz geçişlerinde daha da zorlaşıyor. Havada uçuşan tozlar, polenler, açık camlar nedeniyle evlerin içini dolduruyor. Sunduğu çözümlerle astım ve alerjiye yatkın tüketicileri rahatlatan LG, A9K Pro’yla da kapsamlı temizlik sağlayarak avantaj sunuyor.

5 Aşamalı HEPA Filtre

En ufak toz zerresini bile alarak tertemiz, tüy, toz ve kirden arınmış ortamlar yaratılmasına yardımcı olan LG A9K Pro, 5 adımlı filtrasyon sistemine sahip HEPA filtresi ile büyük rahatlık sağlıyor. HEPA Filtreli 5 Adımlı Filtrasyon Sistemine sahip LG A9K Pro, ev yüzeylerinden 0,3 mikron kadar küçük toz parçacıklarının %99,97'sini yakalamaya yardımcı oluyor. Ayrıca, filtrelerin çıkartılıp yıkanması emiş gücünün ilk günkü gibi korunabilmesini sağlıyor. LG A9K Pro’nun hem metal filtresi hem de kumaş ön filtresi ve ince toz filtresi, kolayca çıkartılarak ve suda yıkanabiliyor.

Geliştirilmiş Model: LG A9K Pro

LG’nin dik süpürge ailesinin son modeli LG A9K Pro, sık sık çöp haznesini boşaltma gerekliliğine de son veriyor. LG tarafından sunulan KOMPRESSOR™ teknolojisi, çöp haznesinde toplanan toz ve kılları sıkıştırarak, çöp kutusunun daha uzun süre boşaltılmadan kullanılmasına olanak tanıyor. Ayrıca, Çift PowerPack™ pili sayesinde 120 dakikaya kadar uzayan çalışma süresi ile, en geniş alanları bile tek şarjla detaylı bir şekilde temizleyebiliyor. Süpürgenin yüksek emiş gücünün de sağladığı ekstra temizlik sayesinde evler uzun süre toz ve kirden arınmış halde kalıyor.

10 yıl garantiye sahip LG Smart Inverter motoronun avantajını sunan LG A9K pro, aynı zamanda LG ThinQ uygulaması üzerinden kontrol edilip yönetilebiliyor. 31 Mayıs tarihine kadar LG A9K Pro alanlara Toplam değeri 5.000TL varan yer silme başlığı ve total bakım başlık kiti hediye edilirken, LG A9 Core modelini tercih eden tüketicilere 2.000TL değerinde total bakım kiti armağan ediliyor.

LG A9K Pro’yu incelemek için: https://www.lg.com/tr/elektrik-supurgesi/lg-a9k-pro